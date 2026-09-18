PAE abre con Santa Cruz y Chubut becas universitarias en Di Tella

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(OPI Chubut) – El programa cubre aranceles totales o parciales para egresadas de hasta 19 años orientadas a Ingeniería Industrial, Tecnología Digital y Ciencias del Comportamiento, con resultados previstos para el 15 de diciembre de 2026.

La operadora Pan American Energy habilitó la convocatoria a becas de nivel universitario destinadas a alumnas secundarias de Chubut y Santa Cruz, con financiamiento aplicable a carreras de grado dictadas en la Universidad Torcuato Di Tella. El esquema opera en coordinación con el Ministerio de Educación de Chubut y el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, fijando como fecha límite de inscripción el 19 de noviembre de 2026.

Requisitos académicos y carreras alcanzadas por el programa de Pan American Energy

La oferta académica comprende las carreras de Ingeniería Industrial, Licenciatura en Tecnología Digital y Licenciatura en Ciencias del Comportamiento. La convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres de nacionalidad argentina de hasta 19 años cumplidos al momento del registro, que cursen el último año del nivel secundario o hayan egresado durante el ciclo lectivo 2025 en colegios públicos o privados con subvención estatal de ambas provincias patagónicas.

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El beneficio contempla coberturas arancelarias totales o parciales asignadas en función de auditorías sobre la situación patrimonial del grupo familiar y el promedio académico registrado en el nivel medio. La recepción de antecedentes se centraliza en soporte digital a través del dominio web oficial del programa hasta el 19 de noviembre de 2026, tras lo cual iniciará la etapa de preselección técnica de las postulantes.

Articulación institucional y plazos de asignación en Chubut y Santa Cruz

La articulación administrativa con las carteras educativas provinciales se inscribe en el marco de las obligaciones de desarrollo comunitario que la operadora mantiene en las áreas de concesión de la Cuenca del Golfo San Jorge, principal polo de extracción convencional donde opera yacimientos maduros. La nómina definitiva de las adjudicatarias será comunicada de manera oficial antes del 15 de diciembre de 2026.

La continuidad de las coberturas económicas quedará sujeta a los regímenes de regularidad académica, aprobación de planes de correlatividades y estándares de rendimiento exigidos por los estatutos de la Universidad Torcuato Di Tella para cada ciclo lectivo. (Agencia OPI Chubut)