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El presidente de la Cámara baja desconoció la pertenencia de la titular del Senado a la administración central, mientras el oficialismo promueve la suspensión de las elecciones primarias y fija la reelección presidencial.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, formalizó la ruptura política con la vicepresidenta Victoria Villarruel al sentenciar que la titular del Senado de la Nación quedó excluida de la conducción del oficialismo. La confrontación escaló públicamente luego de que Menem afirmara que la titular de la Cámara alta desconoce el mandato electoral que llevó a la fórmula a imponerse en los comicios nacionales.

Las declaraciones del titular del cuerpo legislativo tuvieron lugar durante una entrevista concedida al diario Clarín, en la cual expuso la parálisis del diálogo institucional entre las autoridades de ambas cámaras parlamentarias. Menem reveló que durante los últimos meses cesó toda comunicación formal con Villarruel, circunscribiendo los contactos previos únicamente a trámites legislativos estrictamente necesarios.

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La titular de la Cámara alta respondió al cuestionamiento a través de la plataforma digital X, donde publicó una imagen satírica de Diego Armando Maradona durmiendo sobre una reproducción de la entrevista del diputado riojano. El mensaje visual buscó desestimar las acusaciones de aislamiento político expresadas por la conducción libertaria de la Cámara baja frente a la opinión pública.

El presidente de Diputados sustentó la exclusión institucional de Villarruel mediante una impugnación directa a su comportamiento político: “El Presidente fue votado para hacer lo que está haciendo. La vicepresidenta no tiene la agenda de la gente que la votó. Hay una disociación ahí“. En esa misma intervención periodística, Menem ratificó la desvinculación funcional de la vicepresidenta al asegurar: “La votaron para una cosa y hace y dice otra totalmente distinta. No forma parte del Gobierno, no comparte nuestra agenda transformadora”.

La disputa legislativa por la reforma política y el Presupuesto 2027

El enfrentamiento en la cúpula del Congreso adquiere operatividad directa en momentos en que el Poder Ejecutivo Nacional busca consensuar el proyecto de Presupuesto 2027 y la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Menem argumentó a favor de clausurar el esquema de votaciones primarias al señalar que más del 90% de los ciudadanos argentinos rechaza acudir reiteradamente a las urnas, advirtiendo que el régimen vigente impone la concurrencia a los centros de sufragio hasta en seis oportunidades anuales en determinadas provincias.

La defensa de la gestión encabezada por el presidente Javier Milei abarcó también la política de equilibrio financiero promovida desde el Palacio de Hacienda. Menem aseveró que la obtención reiterada de superávit dota a la economía nacional de capacidad de resistencia frente a contingencias geopolíticas internacionales como las alteraciones en el tránsito del estrecho de Ormuz, mientras que las tasas de morosidad crediticia mostraron una estabilización respaldada por refinanciaciones en bancos e instituciones financieras tecnológicas.

El diputado trazó un paralelismo explícito entre el rumbo libertario y la administración de su tío, el expresidente Carlos Menem, considerando más ambicioso el programa económico actual. “Carlos Menem fue mi tío. Cuando me alejo de la parte familiar, lo reconozco como un enorme líder y lo admiro por lo que hizo“, señaló Menem, antes de contrastar que Milei ejecutó “un milagro” parlamentario al consolidar el espacio desde una estructura partidaria incipiente que carecía de representación territorial extendida.

La estrategia electoral del partido gubernamental La Libertad Avanza proyecta la reelección del actual jefe de Estado como el objetivo prioritario para preservar las desregulaciones normativas en ejecución. Menem anticipó que la fuerza política evaluará acuerdos distrito por distrito con el espacio PRO, concluyendo su posicionamiento partidario con la confirmación de que “la reelección del Presidente es la única manera de blindar esta transformación“, sin formalizar candidaturas individuales para los próximos turnos comiciales. (Agencia OPI Santa Cruz)