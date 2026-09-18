SUTEF levantó el paro docente de 46 días en Tierra del Fuego

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(OPI TdF) – El acuerdo alcanzado con la administración provincial incluye la declaración de emergencia salarial por decreto, un plan de infraestructura escolar y el retorno inmediato de las clases presenciales tras siete semanas consecutivas de medidas de fuerza gremial.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) aceptó la última propuesta salarial formalizada por el Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego y levantó el cese de actividades tras 46 días de conflicto ininterrumpido. La determinación se ratificó tras el plenario provincial de delegados, lo que habilita la reapertura plena de las aulas a partir del viernes 18 de septiembre de 2026 en toda la jurisdicción austral.

Alcance de la votación gremial y compromisos del acta paritaria

La moción favorable al entendimiento reunió el 69% de los mandatos docentes en las seccionales provinciales, desarticulando un esquema de huelga que se extendió durante siete semanas lectivas. El acta acordada con la gestión que encabeza el gobernador Gustavo Melella prevé la promulgación de un decreto para declarar formalmente la emergencia salarial docente, complementado con la redacción de un proyecto de Ley de Financiamiento Educativo provincial.

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Los términos homologados contemplan cuatro ejes operativos de aplicación inmediata:

Declaración formal de la emergencia salarial docente por vía de decreto provincial.

Envío a la Legislatura del proyecto para una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Ejecución de un plan de inversión estatal destinado a obras de refacción en edificios escolares.

Continuidad de las mesas técnicas sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil, salud y plantas orgánicas funcionales (POF).

Plan de recuperación pedagógica y cronograma paritario

La administración provincial estableció la reactivación de las planificaciones curriculares para mitigar el impacto de las jornadas sin dictado de clases. Desde la cartera educativa señalaron la urgencia de “recuperar la normalidad del sistema educativo y trabajar sobre los aprendizajes afectados durante las semanas sin clases“, disponiendo esquemas de apoyo pedagógico en los niveles inicial, primario y secundario.

Las comisiones de seguimiento técnico mantendrán abiertas las negociaciones sobre condiciones laborales y readecuaciones escalafonarias durante el transcurso del mes. La próxima audiencia de revisión salarial entre los representantes paritarios de SUTEF y los funcionarios provinciales quedó fijada para el martes 22 de septiembre de 2026 en la sede del Ministerio de Trabajo en Ushuaia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)