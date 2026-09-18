Policía secuestró un kilo de cocaína en El Calafate

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La División de Investigaciones desplegó el operativo Lazos de Sangre para desarticular una red familiar uruguaya dedicada al narcomenudeo. Hubo tres allanamientos, tres detenidos y el decomiso de armas de fuego y vehículos.

La División de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz realizó un operativo antinarcóticos en El Calafate durante la noche del jueves e incautó un kilo de cocaína de máxima pureza, marihuana, un arma de fuego y vehículos.

La fuerza provincial ejecutó tres allanamientos y detuvo a tres personas tras pesquisas desarrolladas por la División de Investigaciones de El Calafate.

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El operativo, caratulado Lazos de Sangre, desarticuló una organización liderada por una familia uruguaya que operaba en la villa turística mediante puestos de venta fijos y entregas a domicilio.

Al ingresar a una de las viviendas, los efectivos constataron que una de las personas investigadas fraccionaba dosis individuales de cocaína para su comercialización.

Los procedimientos fueron dirigidos por el comisario mayor Luis Poblete, jefe de la División de Investigaciones Zona Sur. (Agencia OPI Santa Cruz)