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La Dirección de Fauna del Consejo Agrario Provincial (CAP) alertó a la población para evitar la recolección ilegal de huevos de aves silvestres.

El área de protección de la fauna silvestre señaló que se recibieron denuncias sobre personas que estarían realizando esta práctica en campos de la provincia y solicitó a la comunidad “no intervenir en nidos ni zonas de nidificación”.

El organismo apuntó que “la recolección, tenencia, transporte y comercialización de huevos de aves silvestres están prohibidas por la Ley Provincial Nº 2373”.

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El Consejo Agrario destacó que la “extracción de huevos afecta los ciclos reproductivos de especies nativas, como el choique y los cauquenes, especialmente durante la época de nidificación, y representa una amenaza para la conservación de la fauna silvestre de Santa Cruz”.

A su vez, informó que quienes detecten las prácticas ilegales podrán comunicarse a la Dirección de Fauna, teléfono 2966- 279178. (Agencia OPI Santa Cruz)