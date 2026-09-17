Patricia Bullrich expuso cortocircuitos en el Presupuesto

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La titular de la bancada oficialista en el Senado expuso una fractura de comunicación interna con la Casa Rosada por las reformas no consensuadas en Discapacidad y admitió la falta de votos para la reforma electoral.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, denunció desinteligencias directas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso tras la incorporación inconsulta de reformas sobre Discapacidad en el proyecto de Ley de Presupuesto. La legisladora admitió el 17 de septiembre de 2026 que la omisión de estos artículos durante los debates de la mesa política oficialista desgasta la confianza con los bloques aliados.

El conflicto parlamentario cobró visibilidad cuando la conducción del bloque detectó las modificaciones presupuestarias que no formaban parte de los acuerdos preliminares tramitados en la Cámara de Diputados. Bullrich detalló que el desconocimiento del texto definitivo coloca a los legisladores oficialistas en una posición de vulnerabilidad frente a las bancadas provinciales dialoguistas, dañando los compromisos asumidos previamente para la aprobación de la pauta de gastos.

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La titular de la bancada oficialista exteriorizó la tensión interna al advertir textualmente: “Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir, uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. No, yo no sabía. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás”. Bullrich afirmó que esta falta de articulación resiente el vínculo con los bloques aliados y demandó corregir el método de trabajo del oficialismo.

La parálisis legislativa alcanza también al proyecto de reforma electoral impulsado por la Casa Rosada para suprimir las elecciones primarias. Bullrich admitió ante Radio Rivadavia que el oficialismo carece actualmente del respaldo numérico necesario debido a que las negociaciones con los gobernadores de provincias, la Unión Cívica Radical y el PRO permanecen detenidas ante la falta de definiciones en los armados de alianzas distritales.

La jefa de senadores postuló un esquema de transición frente a la pretensión de derogar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Según el criterio planteado por Bullrich, el Congreso debe evaluar la eliminación de la obligatoriedad del sufragio sin clausurar la competencia partidaria interna, garantizando que cada espacio político preserve alternativas institucionales para dirimir sus nóminas de candidatos antes de los comicios generales.

Las demandas de Patricia Bullrich sobre la gestión económica

El alineamiento político con el presidente Javier Milei convive con advertencias sobre el estancamiento de la actividad productiva en el mercado doméstico. Pese a respaldar la postulación reeleccionaria del mandatario nacional, Bullrich condicionó la viabilidad política de la gestión a una reactivación expedita que alcance a pequeñas y medianas empresas, trabajadores autónomos, monotributistas y asalariados en relación de dependencia.

Los indicadores desfavorables en ramas clave de la economía fundamentaron el reclamo sectorial de la legisladora. Bullrich subrayó la contracción registrada en los índices de la construcción y la industria manufacturera, dos sectores determinantes por la concentración de empleo formal cuya merma de actividad frena la percepción de los beneficios de la estabilidad macroeconómica en la población activa.

El escenario procesal completó las declaraciones parlamentarias con una ratificación sobre la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bullrich desestimó la posibilidad de que la presentación judicial efectuada ante instancias internacionales modifique las condenas de prisión e inhabilitación, asegurando que el expediente concluyó su etapa recursiva en los tribunales federales tras agotar las garantías procesales previstas por el sistema judicial argentino. (Agencia OPI Santa Cruz)