Chubut aprobó refinanciar deudas con tasa tope del 35%

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El esquema contempla préstamos personales y tarjetas con un plazo mínimo de devolución de 24 meses. Las entidades financieras adheridas recibirán una exención del 50% en el impuesto a los Ingresos Brutos sobre los intereses generados.

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut sancionó el jueves 17 de septiembre de 2026 la ley de Sistema de Protección y Facilidades para residentes en situación de vulnerabilidad financiera y económica. La norma instrumenta un mecanismo de refinanciación de pasivos y establece un límite estricto a las deducciones directas sobre los sueldos en Rawson.

El programa de desendeudamiento procesará obligaciones crediticias originadas en préstamos personales y tarjetas emitidas por el sistema bancario. El diputado provincial Luis Juncos, miembro del bloque Despierta Chubut, detalló las condiciones operativas aprobadas: “El objetivo del programa de desendeudamiento está orientado a personas con deudas originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales que cumplan con las condiciones establecidas. Los nuevos créditos contemplados por el programa tendrán un tope de tasa nominal del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses”.

- Publicidad -

Exenciones impositivas y participación del Banco del Chubut

El Banco del Chubut asumirá el rol de entidad financiera de cabecera para otorgar las nuevas líneas de crédito, bajo un esquema al que podrán adherirse entidades bancarias privadas. Los préstamos se estructurarán con la tasa nominal anual máxima del 35% y un plazo mínimo de cancelación fijado por ley en 24 meses. A fin de viabilizar la oferta crediticia, el Estado provincial otorgó un beneficio impositivo que consiste en la exención del 50% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, aplicable de forma exclusiva sobre los intereses que perciban las entidades por las operaciones concertadas en este marco.

Topes a las retenciones voluntarias sobre sueldos públicos

La normativa fijó un límite del 25% del salario bruto para todas las deducciones voluntarias cursadas por recibo de haberes. El texto establece como condición obligatoria que, una vez ejecutados los descuentos autorizados por el agente, el ingreso neto de bolsillo no podrá resultar inferior a un salario mínimo.

El esquema legal excluyó de este tope a los descuentos de carácter obligatorio, tales como aportes jubilatorios, cuotas sindicales o de obra social y retenciones derivadas de embargos o resoluciones judiciales, los cuales mantendrán su curso habitual. El expediente fue girado al Poder Ejecutivo de Chubut para su promulgación y publicación reglamentaria en el Boletín Oficial. (Agencia OPI Chubut)