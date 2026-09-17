Comodoro Rivadavia registró un crimen en Balcón del Paraíso

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El agresor disparó de forma directa a corta distancia en calle Alsina antes de escapar a pie, mientras los peritos policiales secuestraron evidencias para precisar el calibre empleado e individualizar al autor material del ataque mortal.

El personal de la División Policial de Investigaciones de Comodoro Rivadavia inició actuaciones penales el 15 de septiembre de 2026 tras constatar la muerte violenta de Lucas Ibacache, quien recibió un impacto de proyectil en el cráneo a las 23:00 horas sobre la calle Alsina, entre Misiones y Formosa, en el sector Balcón del Paraíso.

La guardia médica del Hospital Regional constató el fallecimiento de la víctima pocos minutos después de su ingreso en ambulancia. La testigo presencial Marina Soledad Uribe, pareja del hombre ultimado, declaró ante los efectivos policiales que un sujeto interceptó a la víctima en la vía pública y abrió fuego de manera directa sin pronunciar reclamo previo.

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El registro de la Oficina Judicial consigna antecedentes condenatorios y medidas de coerción previas contra Ibacache por delitos contra la integridad física y la propiedad. El prontuario incluye una detención formal motivada por el incendio intencional del inmueble habitacional que compartía con su hermano, sumado a un proceso penal tramitado en el año 2022 por agresiones con arma blanca contra un comerciante de la ciudad.

Peritajes balísticos de la Policía del Chubut y legajos penales

El jefe de la dependencia investigativa, comisario Pablo Lobos, confirmó sobre las tareas en el terreno: “Se relevaron las cámaras de seguridad del sector Balcón del Paraíso y se levantaron rastros en la calzada para determinar el calibre del arma homicida y la trayectoria de escape del autor“. Este medio solicitó precisiones al Ministerio Público Fiscal de Chubut sobre la carátula de apertura del expediente sin obtener respuesta al momento de esta publicación.

Las actuaciones instruidas por la Seccional Segunda de Policía tipificaron inicialmente la causa bajo la figura de homicidio agravado por el uso de arma de fuego a partir del impacto craneal sufrido en el sector de calle Alsina. Esta dependencia policial remitió a la fiscalía interviniente los informes del sumario administrativo abierto contra Ibacache por el siniestro intencional de su vivienda familiar, junto con el legajo penal sustanciado en 2022 ante la justicia provincial, donde la víctima figuraba imputada formalmente por las puñaladas asestadas al comerciante comodorense.

Diligencias forenses del Ministerio Público Fiscal

El fiscal general Marcelo Cretton ordenó la preservación del perímetro para reconstruir el ángulo de tiro, fijar las vainas servidas halladas en el pavimento y determinar la distancia efectiva de la detonación mortal en el trazado urbano. Los pesquisas analizan si el móvil del crimen responde a disputas territoriales no resueltas o a represalias vinculadas a los enfrentamientos previos que involucraron a Ibacache.

El Cuerpo Médico Forense remitirá el informe balístico de la autopsia al fiscal de la causa el 18 de septiembre de 2026 a las 11:00 horas para concretar la apertura formal de la investigación preparatoria. (Agencia OPI Chubut)