Cristina Kirchner irá a dos juicios orales separados

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El Tribunal Oral Federal N.° 5 fijó el inicio del juicio por Los Sauces para el 23 de octubre de 2026 y postergó Hotesur hasta marzo de 2027, habilitando audiencias extraordinarias los sábados y durante la feria de enero.

El Tribunal Oral Federal N.° 5 resolvió desdoblar los expedientes judiciales conocidos como Hotesur y Los Sauces para evitar dilaciones superiores a dos años y determinó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner enfrenten dos debates orales presenciales separados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El tribunal fijó la apertura del debate oral por la causa Los Sauces para el 23 de octubre de 2026 a las 10:00, al tiempo que el proceso correspondiente a Hotesur comenzará el 19 de marzo de 2027 en idéntico horario. La disposición procesal estableció un cronograma de tres audiencias presenciales por semana que se desarrollarán los lunes, viernes y sábados. Para sostener el ritmo del debate, el cuerpo judicial habilitó de forma excepcional las jornadas del sábado 24 de octubre de 2026 y sábado 31 de octubre de 2026, junto con la primera semana de la feria judicial de enero de 2027.

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Los magistrados de cámara Adriana Palliotti y José Antonio Michilini argumentaron que las acusaciones conservan objetos procesales independientes a pesar del trasfondo histórico compartido y la coincidencia de imputados. El fallo resolvió que: “Cambian la mecánica atribuida, los negocios jurídicos, los bienes, las sociedades intervinientes, una parte de los sujetos y una de las fuentes de fondos. A modo de síntesis, puede colegirse que cada acusación puede ser comprendida, probada y decidida sin necesidad de resolver simultáneamente la totalidad de la otra”.

La autonomía probatoria de los expedientes determinó la división para ordenar las declaraciones de casi 200 testigos asignados a cada causa sin resentir los plazos procesales. En consonancia con lo acordado durante la audiencia preparatoria del 4 de septiembre de 2026, los jueces ratificaron el formato presencial para el desarrollo de las jornadas. Palliotti y Michilini advirtieron que la eventual participación telemática de los procesados solo procederá ante situaciones particulares justificadas de forma taxativa por las defensas.

La delimitación del lavado de activos en las pesquisas

El expediente Hotesur concentra la pesquisa por presunto blanqueo de activos mediante la contratación ficticia de habitaciones de hotel con fondos asignados a la obra pública en Santa Cruz. La acusación del Ministerio Público Fiscal imputa a los titulares de las sociedades comerciales el cobro de cánones locativos abonados por firmas vinculadas al empresario Lázaro Báez. La operatoria simulaba la percepción de utilidades turísticas genuinas para legitimar ingresos provenientes de contratos viales con sobreprecios o adjudicaciones direccionadas en la provincia patagónica.

El hotel Alto Calafate de la familia Kirchner – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El requerimiento fiscal en Los Sauces instruye cargos por presunta asociación ilícita y lavado de dinero a través del arrendamiento directo de inmuebles y departamentos. En esta investigación intervienen transacciones financieras articuladas con compañías del constructor Báez y del conglomerado Grupo Indalo. Los fondos ingresaban al patrimonio familiar mediante contratos de locación urbana ajenos a la administración de las plazas hoteleras de El Calafate, configurando una estructura societaria con imputados y flujos de caja particulares.

La conformación de un tribunal con agenda plena durante los fines de semana de octubre busca acotar los tiempos muertos de la instrucción y avanzar hacia la instancia de veredicto. Con la fijación de las audiencias, las defensas y la fiscalía recibieron los requerimientos procesales para garantizar la comparecencia de los imputados en la sala de audiencias de Comodoro Py, cerrando la controversia sobre la unificación de los procesos orales. (Agencia OPI Santa Cruz)