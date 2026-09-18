Gustavo Melella exigió fondos a Diego Santilli por la crisis

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(OPI TdF) – La administración fueguina condiciona su respaldo legislativo al Presupuesto nacional a partidas específicas para universidades y discapacidad, mientras asume con recursos del tesoro provincial el suministro farmacéutico de Remediar ante la contracción de la coparticipación federal.

El gobernador Gustavo Melella presentó una agenda de reclamos al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, durante una audiencia celebrada en Casa Rosada. El mandatario provincial expuso el desplome de la recaudación tributaria local, la merma en las transferencias automáticas por coparticipación federal y la intervención que la administración central mantiene sobre el puerto de Ushuaia.

Más del 45% de los puestos laborales del parque manufacturero de Río Grande desapareció durante el último ciclo productivo. La parálisis industrial redujo de forma directa los ingresos por tributos propios en la provincia, factor que profundizó el déficit operativo derivado del recorte de recursos nacionales.

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“Estamos como todas las provincias del país. Bajó la coparticipación, baja la recaudación propia y nuestra industria está muy lastimada, especialmente en Río Grande, donde hemos perdido más del 45% del empleo. Eso significa menos recursos, y esto lo hemos hablado con el Ministro”, puntualizó Gustavo Melella, gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quien gestiona auxilio financiero directo ante la retracción del polo fabril fueguino.

Tierra del Fuego condicionó el apoyo al Presupuesto nacional

El 17 de septiembre de 2026, la comitiva fueguina supeditó el acompañamiento legislativo al proyecto de presupuesto en el Congreso de la Nación a la preservación obligatoria de las partidas para discapacidad y universidades públicas. Los diputados provinciales negocian la inclusión de garantías financieras para la educación superior y prestaciones sociales antes de emitir dictamen parlamentario en comisiones.

El Ministerio de Salud provincial absorbió el financiamiento total de la provisión de medicamentos básicos ante el repliegue del Programa Remediar dispuesto por el Gobierno nacional. El tesoro provincial destina fondos propios de rentas generales para sostener la cobertura farmacológica en los centros asistenciales y evitar el desabastecimiento sanitario en la población fueguina.

“Cuando baja un programa como Remediar, por ejemplo, la Provincia lo asume porque no podemos dejar a nuestros vecinos sin medicamentos. Acompañamos otros servicios y entonces aumenta la demanda. Tiene que haber un equilibrio y un acompañamiento”, afirmó Gustavo Melella, gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quien cubre con fondos locales los servicios sanitarios recortados por la administración federal.

Melella exigió el cese de la intervención en el Puerto de Ushuaia

En Ushuaia, la administración central mantiene la intervención institucional sobre la terminal marítima comercial y demora la ejecución presupuestaria de la Base Naval Integrada. El Gobierno fueguino reclama la normalización administrativa del puerto provincial y exige la puesta en marcha del Polo Logístico Antártico como infraestructura soberana en el Atlántico Sur.

“Malvinas es parte de Tierra del Fuego, las islas del Atlántico Sur son parte de nuestra Provincia. Hablamos de la defensa de la soberanía y ahí también de la Base Naval Integrada”, señaló Gustavo Melella, titular del Poder Ejecutivo provincial, quien ratificó la soberanía fueguina sobre las islas australes y el respaldo al proyecto nacional sobre Malvinas.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados convocará a los representantes de los bloques provinciales durante las próximas sesiones parlamentarias para evaluar las demandas de coparticipación y financiamiento sanitario antes de remitir el dictamen al recinto. (Agencia OPI Tierra del Fuego)