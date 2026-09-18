Ley de Soberanía Nacional endurece penas en el Atlántico Sur

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La Casa Rosada formalizó el envío legislativo contra la extracción hidrocarburífera en el Atlántico Sur tras el giro diplomático de Washington, mientras el Ejecutivo rechaza acusaciones de especulación electoral frente a cuestionamientos opositores.

El presidente Javier Milei remitió a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, concebido para imponer sanciones a empresas y directivos que realicen explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización estatal. La ofensiva parlamentaria formaliza la decisión del Poder Ejecutivo de endurecer la respuesta legal ante la explotación no consentida de recursos naturales en el Atlántico Sur.

El jefe de Estado fundamentó su convencimiento en los contactos con su gabinete y en las declaraciones de Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, quien a comienzos de septiembre de 2026 manifestó que su país revisa la neutralidad mantenida tradicionalmente en el diferendo del Atlántico Sur. Milei transmitió a sus colaboradores directos que la coyuntura geopolítica abre una ventana inédita para obtener resultados favorables en el reclamo sobre las Islas Malvinas.

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La estrategia gubernamental quedó reflejada públicamente a través de Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación, quien publicó en la plataforma X una definición suministrada por el propio mandatario: “el curso de los acontecimientos está empujando hacia un punto de inflexión“. Representantes de La Libertad Avanza confirmaron que el mensaje coordinado procuró instalar la temática en el primer plano de la agenda pública.

Milei ratificó la orientación de la medida durante una entrevista concedida al canal de streaming Neura, previa a la presentación formal del texto en el Parlamento. Frente a las acusaciones sobre un eventual provecho electoralista del litigio territorial, el mandatario respondió con dureza: “Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula“.

El régimen sancionatorio de la Casa Rosada contra la explotación en Malvinas

La determinación de endurecer las sanciones contra firmas petroleras se resolvió en una reunión de gabinete anterior a la cadena nacional del 3 de septiembre de 2026. Aquella comparecencia pública fijó las pautas de las penalizaciones administrativas y penales que recaerán sobre los consorcios extranjeros que operen con permisos de las autoridades coloniales británicas, estableciendo la responsabilidad patrimonial solidaria para sus autoridades empresariales.

El mandatario rechazó que la normativa constituya una reacción improvisada ante el debate público y cuestionó a quienes objetaron los tiempos de la decisión oficial. Durante su intervención televisiva, Milei remarcó: “Ni siquiera chequean datos, no saben cómo se decidió hacer la cadena“, sosteniendo que los alcances del instrumento sancionatorio habían sido definidos con anterioridad a su divulgación.

El articulado enviado al Congreso contempla la inhabilitación comercial, la aplicación de penalidades económicas y el bloqueo de activos para directivos y personas jurídicas involucradas en la cuenca marina insular. El Poder Ejecutivo busca articular un cerco legal que incremente los costos de litigio y desaliente el desembarco de capitales privados en las áreas marítimas bajo control británico pero de soberanía argentina.

El proyecto de ley aguarda ahora la conformación del cronograma de tratamiento en las comisiones de la Cámara baja, donde el oficialismo medirá la disposición de los bloques opositores para respaldar el régimen sancionatorio. El trámite parlamentario definirá la vigencia de los instrumentos de coacción económica que la Casa Rosada aspira a ejecutar como herramienta de presión geopolítica sobre el archipiélago. (Agencia OPI Santa Cruz)