Capital Humano intimó a Formosa por adoctrinamiento escolar

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El Gobierno nacional formalizó un pedido de informes ante el Ministerio de Educación y Cultura de Formosa tras la difusión de un registro audiovisual que exhibe a una funcionaria escolar adjudicando la entrega de insumos públicos al gobernador provincial frente a estudiantes primarios.

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, requirió a la administración de Formosa la apertura de una investigación sumaria para esclarecer un presunto hecho de adoctrinamiento partidario dentro de un establecimiento educativo. La actuación oficial se originó tras la viralización de un video donde la delegada zonal Gladys Esther González se presentó ante los alumnos de la Escuela de Educación Primaria N° 59 Leonor Mauriño, situada en la localidad de Gran Guardia, para asociar la provisión de indumentaria y asistencia alimentaria estatal con la figura del mandatario Gildo Insfrán.

La cartera nacional intimó a las autoridades provinciales a detallar qué sanciones disciplinarias adoptarán sobre los responsables directos y cuáles son los dispositivos vigentes para erradicar el proselitismo en las aulas. De acuerdo con el pronunciamiento emitido en redes sociales por el organismo ministerial, la manipulación de recintos formativos para exaltar a funcionarios en ejercicio lesiona la neutralidad institucional e interfiere sobre la libertad de conciencia de los menores. El registro muestra a González interrogando a los estudiantes sobre el origen de guardapolvos, zapatillas, útiles escolares y las raciones del comedor, para luego corregir a los docentes ante las dudas iniciales de los niños y remarcar que tales prestaciones responden a una decisión política del gobernador.

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La controversia derivó en presentaciones del arco opositor local encabezadas por la titular de la Unión Cívica Radical de Formosa, Agostina Villaggi, junto a la legisladora provincial Carla Zaiser. La bancada radical anticipó que un equipo jurídico evalúa la radicación de denuncias penales y solicitudes formales de sumarios administrativos para determinar si la conducta de la delegada encuadra en figuras delictivas vinculadas al desvío institucional del sistema de enseñanza.

Zaiser advirtió que la intromisión partidaria responde a una estructura sistemática de presión sobre educadores y alumnos en el distrito norteño. La diputada cuestionó además la designación discrecional de figuras como coordinadores organizadores y el rol atribuido a los delegados zonales en detrimento de supervisores de carrera con puntaje y orden de mérito acreditado. (Agencia OPI Santa Cruz)