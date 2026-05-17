Paoltroni formaliza el pedido de intervención de Formosa

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El senador nacional Francisco Paoltroni oficializará este martes a las 17 el pedido formal para intervenir la provincia de Formosa. La presentación tendrá lugar en el Salón Azul del Senado, donde el legislador justificará la medida al argumentar que en el distrito norteño “no se respeta la forma republicana de gobierno”.

La embestida legislativa cuenta con el aval directo del gobierno nacional. El constitucionalista Daniel Sabsay acompañará al congresista durante la exposición técnica del proyecto, el cual genera respaldos y duros rechazos en el territorio afectado.

“Los formoseños van a dar testimonio de cómo es vivir bajo el régimen de Gildo Insfrán”, explicó el senador de la cámara alta. El impulsor del proyecto señaló además que actualmente “las condiciones están dadas” para ejecutar la intervención federal sobre los poderes provinciales.

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Desde el Ejecutivo formoseño respondieron rápidamente a la iniciativa. El gobernador Gildo Insfrán encabezó un acto público este jueves en la localidad de Puesto Ramona y desestimó el reclamo legislativo. El mandatario apuntó que la oposición busca este tipo de “atajos” cuando “no se puede obtener un lugar por el voto popular”.

Durante su discurso oficial, el titular del Ejecutivo provincial apeló a la ironía y parafraseó al expresidente Raúl Alfonsín para atacar directamente al congresista. “A vos no te va tan mal, gordito”, disparó el mandatario frente a los asistentes.

El jefe del bloque Justicialista, el diputado provincial Agustín Samaniego, sumó críticas contra el proyecto nacional. El dirigente consideró que la iniciativa “propone uno de los mecanismos más peligrosos para cualquier democracia federal”, al intentar desplazar autoridades elegidas y poner a la provincia bajo tutela política.

“Formosa tiene un pueblo que elige. Y esa decisión expresada en las urnas no puede ser relativizada porque incomoda a dirigentes que no logran construir una mayoría local”, expresó el representante legislativo.

Para cerrar su postura institucional, el diputado destacó que el rechazo a la medida resulta claro y transversal dentro de la provincia. Samaniego advirtió que el Congreso no debe convertirse en un tribunal de conveniencias políticas y concluyó que intervenir Formosa sin quiebre institucional previo “sería cruzar una línea que el federalismo no puede permitir”. (Agencia OPI Santa Cruz)