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El Pentágono diseña los planes de contingencia para retomar las operaciones militares directas. El diario estadounidense The New York Times reveló que Washington busca el desmantelamiento de la infraestructura nuclear de la República Islámica.

El diario hebreo Yedioth Ahronoth citó fuentes gubernamentales que confirman la postura de la Casa Blanca. El mandatario norteamericano considera que Teherán mantendrá sus exigencias actuales y rechazará los términos para una paz duradera.

Estados Unidos y Baréin impulsaron una resolución en la ONU para romper el bloqueo en el estratégico estrecho de Ormuz.

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El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, advirtió una respuesta devastadora ante cualquier incursión armada. El jefe militar prometió tácticas de represalia sorpresivas en toda la región.

Las tropas norteamericanas e israelíes ocupan posiciones de ataque en este momento. La movilización militar armada sepulta de forma definitiva la tregua que los países iniciaron el pasado mes de febrero. (Agencia OPI Santa Cruz)