Las Pastillas del Domingo: El ojo en la cerradura, Data Center, “sin data center”, ¿El Chuky al poder? y el Teatrino Jaramillo

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El ojo en la cerradura

Metafóricamente mirar por el ojo de la cerradura es tener una perspectiva muy limitada, fragmentada o incompleta de una situación que es mucho más amplia y compleja, dejando detalles, circunstancias y hechos “cuidadosamente recortados” para eludir explicaciones incómodas. Y eso le pasó al gobernador Claudio Vidal cuando le acercaron un micrófono en Jaramillo y le preguntaron por el fallo de la CSJ sobre la ampliación del STJ. Vidal dijo:

“…y no es bueno esconder, la verdad que no es bueno esconder. Las cosas son… las cosas hay que decirlas con nombre y apellido. Eh… acá hay uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia que le ha… le ha hecho mucho daño a la provincia, le ha hecho mucho daño a la política, y esa persona es justamente uno de los vocales que ingresó por la ventana a ocupar un cargo de prestigio, de responsabilidad. Eh, y esa persona tiene nombre y apellido, que es Fernando Basanta. Fernando Basanta, y su esposa… su esposa… vocal del Tribunal de Cuentas de la Justicia. O sea, están de ambos… de ambos lados del mostrador. Con diez años de atraso en el Tribunal de Cuentas, ¿no? Bueno, ahora espero que… que todos tengan que… que rendir explicaciones. En esta provincia… basta de… de callar, basta de, de, de ocultar cosas que… que no le hacen bien al presente y al futuro …“

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Dos cosas para considerar: si hablamos de “esconder”, el SER, Vidalismo, Por Santa Cruz o como se defina el gobierno actual, “es un gran escondedor” que no predica, precisamente, con el ejemplo.

En cuanto al caso “Basanta” recordemos que al pedido de destitución formal, la oposición hizo valer sus números en la Legislatura para salvar la cabeza (y el puesto) de Basanta en 2025 y como respuesta, el gobierno provincial jugó su propia carta institucional: la ampliación de la Corte y logró diluir definitivamente el poder de Basanta y la vieja composición del tribunal que fue avalada por la CSJ recientemente, hecho que como todos sabemos en Santa Cruz consistió en meter a 4 amigos en la justicia para tener propia tropa, usando las manos como hacía e hizo el kirchnerismo en 30 años; es decir, haciendo lo mismo que criticó y critica.

Pero aún hay más. Todo indica que entre el oficialismo y la oposición parlamentaria, hubo un acuerdo para “dejar tranqui a Basanta” y a cambio le dieron una salida silenciosa y salvadora al ex diputado Fernando Españón para hacerlo zafar de “la persecución judicial” que parece abandonada definitivamente por el Juez Yance, del cual no se supo más nada a pesar de los reiterados pedidos de desafueros para poder investigar a Españón, quien su amigo gobernador lo conchabó en “Santa Cruz Puede SAU” con un sueldito de cerca de 8 o 10 millones de pesos. El ex diputado quedó sin fueros y la amnesia judicial hizo el resto. De eso parece que Vidal no recuerda ni ve nada; sería bueno que abra la puerta en vez de seguir mirando por el agujerito del discurso populista y mentiroso que ensayó en Jaramillo.

Data Center sin “data ni center”

El costosísimo “Data Center” adquirido por YCRT a casi 6 millones de dólares en el gobierno de Mauricio Macri, que estuvo emplazado a la vista de todos en el frente de la administración del yacimiento, al finalizar imprevistamente la Intervención de Thierry Decoud e iniciar la de Pablo Gordillo, fue retirado de allí sin ninguna explicación oficial ni que se supiera qué había sido del costoso equipamiento que está alojado dentro de un gran contenedor.

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“Era demasiado para YCRT – dijo una fuente en ese momento – porque acá la empresa tiene poco movimiento, no vende como Carrefour o La Anónima y está desaprovechado…”, fueron las explicaciones per se de aquella “desaparición del costoso equipo” luego que en YCRT abandonaran el sistema GDE (Gestión Documental Electrónica).

Resulta que, desde hace un tiempo, el Data Center volvió a ser emplazado en su lugar natural y hay personal que está abocado a la tarea técnica de (supuestamente) hacerlo funcionar lo cual tenemos grabado en imágenes, pero nadie (y menos el Interventor) aclaran, dicen, informan, cuentan a la opinión pública ni explican hacia adentro y afuera de la empresa, lo que están haciendo y mucho menos por qué y para qué. ¿Lo hará ahora que le corrimos la sábana, como siempre?; veremos.

Entonces, la gente mala que mira y comenta en la cuenca, analiza los contextos y comienza a elucubrar teorías conspirativas que se nutren con algunas declaraciones del señor Gordillo, quien cree que por salir en radios amigas de la cuenca la gente a su alrededor y particularmente nosotros, vamos a dejar de investigar, ver y contar lo que pasa en el círculo cerrado de la empresa deficitaria, que no produce nada y están preparando para regalarla por dos pesos a sus amigos empresarios; disparan teorías locas que (vaya uno a saber) algunas podrían estar dando en el clavo.

En principio comienza a tener mayor sentido la aparición de Diego Lagomarsino en el contexto de YCRT que según explicó (más bien blanqueó) Gordillo, fue llamado para consultas como técnico informático. A propósito, le decimos al Interventor que no le creemos nada; suena demasiado serio, grave y particularmente contradictorio que habiendo tantas empresas grandes y de solvencia técnica en el país y en Buenos Aires especialmente, una empresa pública como YCRT requiera los servicios de un imputado en un magnicidio por proveer el arma al Fiscal Nisman, tener lazos con servicios de Icia y además estar sospechado del ingreso remoto a la computadora del Fiscal y haber borrado todos los archivos: y si aún así lo llamaron como técnico consultor de informática, Gordillo debería estar en problemas.

Esas teorías conspirativas que abre esta extraña restitución del Data Center sin ningún aviso de reposición por parte de la Intervención que oculta más de la cuenta, van desde un supuesto negocios con criptomonedas, lo cual resulta un delirio total e innecesario y descartable, hasta la reinstalación en YCRT de un sistema informático de control y seguimiento de las comunicaciones internas de la empresa, particularmente para detectar presuntas filtraciones.

De ser así, la tarea de Lagomarsino en YCRT se vería plenamente justificada y ya que el propio Interventor avaló y ratificó públicamente nuestra información sobre la visita del imputado a Cabildo 65 (obligado por las circunstancias, de otra manera ni nos hubiéramos enterado), le decimos que su “teoría de una operación de Inteligencia” (¿?) en su contra, posiblemente haya sido un acto fallido y podría ser lo que realmente está tratando de implementar puertas adentro de la empresa. Es solo una teoría, pero no se puede descartar nada teniendo en cuenta el personaje oscuro que trajo a YCRT como consultor del área informática, según sus propias palabras.

¿Quién tiene más que explicar? ¿Nosotros, que como medio damos la información o él que como funcionario público debe demostrar ética, seriedad y transparencia en la función, a la que no le hace honor?.

¿El Chuky al poder?

El Vicegobernador Fabián Leguizamón está trabajando para las elecciones a la Gobernación en el 2027. Como públicamente se sabe, la relación entre el Vice y el gobernador Claudio Vidal no es buena o es, al menos, controvertida. No pocos en su entorno juzgan al petrolero como una persona obtusa, desconfiada, caprichosa y con poca o ninguna razonabilidad a la hora de escuchar a su entorno antes de tomar decisiones.

El vicegobenador de la provincia Fabián Leguizamón –

Por este motivo, los movimientos a su alrededor dejan entrever un cambio de escenario para el 2027 y la oferta política que habrá el año próximo no cuenta con nuevos actores, sino con el típico reciclaje de viejos conocidos que intentan hacerse pasar por “nuevos” como Grasso, los Carambia, solo por dar algunos pocos ejemplos clásicos, u otros, como Eduardo Costa, que se suman por la puerta de oportunidad que brinda el fracaso institucional de un gobierno que como el de Milei, destruyó la credibilidad pública en la que sustentó su llegada al poder y en ese marco, teniendo en cuenta la reunión que ocurrió en Las Heras y relatamos el domingo pasado en “Las Pastillas”, el Vicegobernador Fabián Leguizamón está armando “un rancho aparte” para disputarle el poder al propio Vidal, en cualquiera de las configuraciones que use el petrolero: yendo por la reelección o poniendo un candidato propio.

En principio Leguizamón siempre tuvo como objetivo principal y exclusivo la Municipalidad de Río Gallegos, para lo cual el Vicegobernador necesita tener contemplada la posibilidad de que un nuevo actor ingrese a la alianza R para disputar la gobernación y uno de los apuntados sería Samir Zeidán y por el otro, corre el radical Leonardo Roquel. En este marco la posible candidatura de Leguizamón para la gobernación, se ve sólo como un juego de presión para negociar más comdamente los lugares de poder.

Teatrino Jaramillo

Hace cuatro meses, más o menos, que el gobierno provincial hace anuncios tras anuncios sobre la restitución de la comunicación ferroviaria entre Jaramillo y Fitz Roy, como una reivindicación de la provincia a la historia y 48 años de inactividad, en el icónico trazado de las cruentas huelgas del año 1921, ahora bajo la transformación de un corredor turístico.

Claro, de los 500 millones de pesos anunciados, solo empleados para “el relevamiento de la traza ferroviaria”, según explica el gobierno, se desconoce en qué consiste en realidad y cuánto más el gobierno va a destinar a este proyecto, no hay demasiada información pública, excepto las estrellitas explosivas y la guirnaldas que tiraron estos días a bordo de una camioneta (vehículo bimodal ferroviario) montada sobre el sistema Hi-rail (de highway-railway) cuyo conductor era el gobernador Vidal, cual niño que hizo realidad un lejano sueño de la infancia.

Si recordamos que estamos en Emergencia económica provincial, que supuestamente hay restricción de gastos, se piden 600 millones de dólares, las Cajas están desfinanciadas y se niegan inversiones primordiales en Salud, Educación y salarios, suena casi suntuario que, en el despliegue de estos anuncios en Jaramillo, hayan desplazado tanta gente (y por tanto tiempo) a ese lugar con el gasto enorme que requiere el pago de traslado, alojamiento y comida de tanta gente que en algunos casos cobran alrededor de 70 mil pesos por día de viático, sin contar con los gastos de organización, infraestructura y amenities de la puesta en escena gubernamental. (Agencia OPI Santa Cruz)