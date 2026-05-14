El proyecto de la oposición niega el endeudamiento y propone la re-distribución del Fondo UNIRSE

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La oposición ingresó a la Cámara el Proyecto de Ley N.° 255 cuyo propósito es sancionar la Ley de Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial.

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La ley crea un programa temporal con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable por 12 meses) para distribuir de manera extraordinaria los recursos del Fondo Fiduciario “UNIRSE“.

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Se establece allí que el 50% de los fondos existentes se destinará a los Municipios y Comisiones de Fomento según los coeficientes de coparticipación vigentes, mientras que el 50% restante quedará a disposición del Poder Ejecutivo Provincial.

Finalmente, el proyecto incluye una cláusula permanente que dicta que, una vez finalizada la emergencia transitoria, la mitad de los recursos futuros del fondo UNIRSE deberá destinarse a proyectos de inversión y desarrollo presentados directamente por los municipios.

De alguna manera se contrapone al proyecto del Ejecutivo que pretende obtener un endeudamiento de 600 millones de dólares sin que el mismo tenga un objeto de recomposición salarial, sino el destino será “Infraestructura, Energía y Saneamiento”.

Objeto del Proyecto

El objeto principal del proyecto firmado por Javier Jara, Daniel Peralta, Jose Quiroga Carlos Alegria y Eloy Echazu es inyectar liquidez urgente y de libre disponibilidad a las administraciones locales y a la provincia para garantizar su funcionamiento operativo básico. Específicamente, autoriza que los fondos se utilicen para necesidades apremiantes como el pago de haberes, obligaciones salariales y recomposición de sueldos., la cancelación de deudas comerciales y el saneamiento de déficits y el mantenimiento y la prestación de servicios públicos esenciales.

Fundamentos del Proyecto

Los legisladores que impulsan el proyecto basan su solicitud en el deterioro crítico de las finanzas públicas provocado por la caída real de la coparticipación municipal del 15,2% medida entre marzo de 2024 y marzo de 2026; los costos operativos de los municipios crecieron por la inflación en medio de una contracción económica que disminuyó la recaudación propia.

Remarcan que se produjo un recorte nacional severo, evidenciado en una caída del 93% en la inversión para obra pública en Santa Cruz durante 2024; la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público obligó a los municipios a asumir una carga presupuestaria insostenible para evitar aumentos de boletos.

Remarca que tras la salida de YPF en 2025 y la pérdida de puestos de trabajo, la empresa pagó un bono resarcitorio de 200 millones de dólares, pero estos fondos no fueron compartidos con los gobiernos locales. Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sufrieron un recorte real de más del 76%. Por último indican allí que la provincia sufre problemas similares debido a la eliminación del FONID y la necesidad de aumentar los salarios públicos por la inflación.

Los argumentos

El argumento del proyecto se construye sobre la premisa de una “asfixia financiera” inminente. Los diputados autores del proyecto configuran un escenario de crisis múltiple (inflación, caída de recaudación, recorte abrupto de transferencias nacionales y shocks económicos locales como la salida de YPF) que ha dejado a los municipios sin capacidad de respuesta.

Al reconocer que es “inviable aumentar la carga tributaria sobre los vecinos“, el argumento sostiene que el Estado provincial tiene la obligación de intervenir utilizando herramientas extraordinarias.

La lógica es pragmática: utilizar recursos ahorrados (el Fondo UNIRSE) para evitar el colapso de los servicios esenciales y el pago de salarios en el corto plazo. A su vez, el argumento es hábil al transformar esta emergencia temporal en una oportunidad para descentralizar recursos a largo plazo, buscando consolidar un “federalismo interno” al garantizar que el 50% del fondo quede permanentemente atado a los municipios para obras futuras una vez que pase la crisis. (Agencia OPI Santa Cruz)