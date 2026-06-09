ADOSAC lanza paro de 72 horas ante falta de oferta salarial

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El congreso provincial de ADOSAC ratificó este martes 9 de junio un paro total de actividades por 72 horas que afectará las escuelas de toda la provincia de Santa Cruz. Los maestros paralizarán los colegios durante el miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de junio luego del fracaso de la primera mesa de negociación salarial.

La conducción gremial desnudó la estrategia oficial en la última acta paritaria al calificar las reuniones como maniobras dilatorias tras cinco meses sin llamados oficiales. El sindicato exige un aumento salarial inmediato frente a la inflación y la devolución de los fondos descontados por huelgas anteriores.

Los paritarios del Consejo Provincial de Educación y del Ministerio de Economía evitaron poner cifras sobre la mesa de discusión. Los funcionarios provinciales justificaron la falta de ofertas con el argumento de una compleja situación financiera local. El Ejecutivo provincial condicionó la pauta salarial a la aprobación de un crédito de inversión que debate la Cámara de Diputados.

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El sueldo inicial del maestro ingresante se ubica actualmente en $1.276.000, mientras la canasta básica regional ya exige $1.900.000 para no caer bajo la línea de pobreza.

La representación sindical planteó de forma urgente la aplicación de la cláusula gatillo con retroactividad al mes de enero. El pliego de reclamos sumó además la exigencia del tratamiento inmediato para la propuesta pedagógica que los docentes presentaron de forma independiente.

La cartera laboral fijó la reanudación del debate para el jueves 18 de junio a las 08:00 horas. (Agencia OPI Santa Cruz)