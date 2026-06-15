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Los gremios estatales ATE, UPCN y APAP se sentarán nuevamente a la mesa de negociación paritaria este martes desde las 8 horas en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para avanzar en la discusión salarial y en mejoras laborales.

El primero de los encuentros se realizó el pasado 4 de junio donde el gobierno provincial dio cuenta de la actual situación financiera y escucharon los planteos de las organizaciones gremiales que presentaron reclamos de incremento salarial y planteos laborales.

La negociación salarial se retomará en un escenario donde el gobierno de Claudio Vidal aún no pudo avanzar en la aprobación del pedido de endeudamiento para obras públicas que tuvo un nuevo capítulo el viernes 12 cuando el oficialismo, al ver que no contaba con las manos para aprobarla en la sesión decidió retomar la discusión del proyecto en las comisiones parlamentarias.

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En el encuentro se esperará que el gobierno provincial avance con alguna propuesta salarial y de qué manera afrontará los compromisos salariales venideros. (Agencia OPI Santa Cruz)