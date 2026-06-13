- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Hacer las cosas mal casi siempre garantiza malos resultados debido a la ley de causa y efecto. Actuar con negligencia, tomar decisiones impulsivas o saltarse pasos esenciales suele derivar en consecuencias negativas, mientras que la constancia y un método adecuado construyen la base de cualquier éxito.

Esta es una regla básica tanto en la vida personal y social como (y especialmente) en política. Y esto le acaba de pasar (una vez más) al gobernador Claudio Vidal y a su gobierno con el rotundo fracaso (otro más) que tuvo ayer con el proyecto de endeudamiento en la Cámara de Diputado.

Lo vengo marcando en varias columnas anteriores, porque veo una dinámica política mal interpretada y peor aplicada por el gobernador, ante lo cual no tengo ninguna duda en repetir lo esencial: está horrorosamente rodeado de incapaces, tanto en materia política, como económica y ni hablar desde lo comunicacional, esto último, algo que tal vez juzga menor, pero es fundamental.

- Publicidad -

Ayer el primer gran error (y así lo venimos marcando desde hace tiempo) fue reingresar el proyecto al recinto, convencido de que los diputados tanto propios como ajenos, iban a levantar las manos enyesadas. Vidal no es consciente de la disparidad de fuerzas, de las limitaciones numerarias que tiene y si se quiere, tampoco tiene conciencia que más allá de su gobierno, hay gente que pretende cuidar su futuro político y la sobrevida política los diputados la consideran mucho más allá del 2027.

Como OPI lo adelantara, el Endeudamiento no tuvo las manos, volvió a Comisiones y será un milagro si logran reflotarlo

El otro error fue creer que su presencia ayer en el recinto, iba a activar automáticamente “la responsabilidad institucional” de los legisladores e iba a generar una “conciencia política” más allá de las propias convicciones de cada uno y como diríamos entre los amigos cuando el dueño de la pelota nos apuraba en el baldío de la esquina si no jugaba de delantero “vino de pechito” a la Cámara y micrófono en mano se expuso torpemente facilitando el rechazo que ya estaba escrito, de hecho, horas antes publicamos la postura irreductible de 10 diputados de la oposición que ya habían adelantado su voto negativo y matemáticamente, era imposible que el proyecto fuera a conseguir los dos tercios. En esas horas la campañita ordinaria de esbirros pagos, difundía por las redes que “estaban las manos” y “ la aprobación del proyecto era un hecho”. Fantasía de principiante.

Recursos mal utilizados

Su entorno comunicacional, le hace creer al Gobernador que cuántas más notas haga en los medios pautados y más videos tiren en las redes sociales, machacando con “la necesidad” de la provincia de tener a mano los fondos para obras y dinamizar la economía, la gente, los diputados, los gremios y el conjunto de actores sociales “se convencerán” por “bombardeo mediático” de que el empréstito en la única salida, sembrando el temor de que si el dinero no llega, los problemas en Santa Cruz, no se podrán resolver. Una muestra más de cómo gasta mal la plata el gobierno, alimentando estas usinas inútiles de recursos desperdiciados.

Por este motivo hace unos días (el 8 de junio/2026) hice un informe sobre la estrategia de comunicación usada por Vidal del llamado “Mensaje inductivo” y dije allí “Como el gobierno provincial no logra consenso legislativo (el ámbito institucional) ni apoyo directo de los intendentes (el ámbito territorial), su último recurso es generar una presión “de abajo hacia arriba” moldeando la opinión pública”.

Allí enumeré una serie de titulares de medios de comunicación de la provincia como parte de esta estrategia equivocada, sobre los cuales adelanté su destino: no alcanzarían para convencer a nadie y menos a los diputados, de que aprobar un endeudamiento amañado, desprolijo, inconsulto y visiblemente pernicioso, sin justificación real, con “remiendos” de apuro como “el anexo” un listado incongruente de obras que hasta los propios diputados del SER cuestionaban porque se incluían algunas terminadas, pagas o ya en curso y hacía a ese proyecto argumentativamente insolvente, desprolijo, burdo y básicamente abría la sospecha de que se trataba de una mentira flagrante para lograr el fin último: que los dólares entren porque Milei los necesita y Vidal se comprometió a tomar la deuda.

Asustar no es bueno ni práctico

Y entonces, a pesar de los oscuros nubarrones de tormenta política que Claudio Vidal arrió al recinto donde micrófono en mano y con rostro adusto intentó asustar a la audiencia y prácticamente imponerle la elección “el endeudamiento o el abismo”, nadie se asustó ni cambió su decisión; por el contrario, sus palabras hirieron susceptibilidades, ofendió egos y provocó el efecto invariablemente contrario al que había ido a buscar.

Y el que puso la nota distintiva en el recinto fue el ex Gobernador Daniel Peralta con quien podré tener algunas diferencias de pensamiento político, pero debo reconocer que le puso el moño a un discurso sin desperdicio, fundado en los pilares que Claudio Vidal nunca construyó: consenso, diálogo y política, en la idea que muchos coincidimos: el gobernador piensa que sigue como Secretario General del sindicato petrolero, cuando la prepotencia suplía al razonamiento y las amenazas era la aplicación preventiva de lo que iba a sucederle a las empresas y al gobierno de turno, si no se cumplían los caprichos del poderoso sindicato.

El diputado peronista fue claro y preciso al plantear la teoría del necesario balance de fuerza, opinión y acción en democracia, que le falta al mandatario provincial en la concepción de ese mensaje casi subliminal que coexiste en la política racional y el cual está, inclusive, por debajo del umbral de conciencia de una persona que ocupa un poder como el que tiene Vidal y es indivisible de su accionar político: servir al objeto social por el cual fue elegido, ser consecuente con sus promesas de campaña y hasta podríamos poner por delante un objetivo más personal y egoísta, que sería promover su instinto de conservación, que se traduce en la idea de intentar hacer las cosas bien para sobrevivir en política y no desaparecer cuando pierda el privilegio sustancial que hoy lo sustenta: el poder que detenta desde el máximo cargo público en Santa Cruz.

El legislador le expuso con crudeza y lejos de los cantos de sirenas que le endulzan los oídos a diario, que la democracia se construye de consensos; y allí está la madre del borrego. Peralta hizo una elipsis clara que dejaba un lugar para rellenar: no se puede gobernar de prepo; no se puede conducir sin diálogo; no se puede hacer política solo, aislado, tomando decisiones a espaldas de todos y de todo, no se puede “ir de pechito” en una provincia donde hay tan poca gente, tantas oportunidades y una tendencia natural de esa gente por acompañar cualquier proceso que los incluya; pero es la misma sociedad que rechaza in límine las imposiciones caprichosas de decisiones personales, no solo poco claras, sino inconsultas, teñidas de oscuridad, dudas y controversias que el propio Vidal (y su equipo de ineptos funcionarios) no quieren explicar razonablemente o prefieren instalar el ordinario y gastado mensaje del gobernador perseguido a quien todos ponen palos en la rueda e intentan destituir, cuando el único que construye esa realidad virtual alrededor suyo y de su gestión, es él mismo con sus yerros continuos y circulares que lo hacen girar 360° en la calesita política, que no solo lo deja en el mismo lugar sino que, además, corre el riesgo de chocarla, como le pasa a Millei a nivel nacional con el caso Adorni y su particular forma de gobernar sin otro ancla que la Economía la cual algunos ponen en duda.

Posiblemente el gobernador en su fuero íntimo y porque le soplen en el oído, crea que puede volver a la carga con el endeudamiento. Lo que sí es seguro que así como está y por el momento, no convence a nadie, excepto a un grupo de adulones cuyos intereses son concurrentes con esta acción desmedida de endeudar a Santa Cruz, porque según lo dijo el propio Ministros Ezequiel Verbes, es una de las pocas provincias que no tiene deudas (¿?)

Tu mejor maestro es la última equivocación que tuviste dijo el abogado naturalista Ralph Nader, alguna vez candidato a la presidencia de EEUU, derrotado en la urnas en el 2004. (Agencia OPI Santa Cruz)