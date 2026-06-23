El litigio por Futaleufú avanza en la Corte Suprema

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(OPI Chubut) – El Gobierno provincial busca neutralizar el marco regulatorio centralista mediante demandas judiciales para garantizar que la nueva adjudicación del complejo energético integre obras clave de infraestructura eléctrica regional.

El gobernador Ignacio Torres reunió a los intendentes cordilleranos en Rawson para disputar el control del Complejo Hidroeléctrico Futaleufú, cuyo contrato de concesión venció el 15 de junio de 2025. El mandatario provincial exige obras de infraestructura y un incremento directo en el ingreso por regalías hídricas.

Mediante el Decreto N° 683/2025, el Poder Ejecutivo provincial designó al fiscal de Estado, Andrés Meiszner, como representante oficial ante el gobierno nacional. Esta decisión administrativa acata la Resolución N° 231/2025 de la cartera energética central para intervenir en la confección de los pliegos de bases y condiciones.

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En la cordillera, los intendentes Matías Taccetta de Esquel, Silvio Boudargham de Cholila y Héctor Ingram de Trevelin integran la mesa de trabajo técnica. Ellos redactarán las propuestas para blindar la autonomía de los recursos hídricos e impedir decisiones unilaterales de la administración federal que afecten al bloque sur.

La ofensiva jurídica de la provincia sumó hitos procesales clave en los tribunales federales:

El 7 de febrero de 2024 la Provincia del Chubut interpuso la acción declarativa de certeza originaria.

la Provincia del Chubut interpuso la acción declarativa de certeza originaria. La demanda solicita la inconstitucionalidad de las leyes nacionales N° 15.336 y N° 24.065 por violar el artículo 124 de la Constitución Nacional .

y por violar el artículo 124 de la . La provincia reclama una medida cautelar innovativa bajo los artículos 230 y 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la Ley N° 26.854.

El 4 de noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación asumió la competencia originaria del expediente hidroeléctrico. El máximo tribunal mantiene bajo análisis técnico la notificación formal de la demanda al Estado Nacional y el dictado de la medida cautelar contra Hidroeléctrica Futaleufú S.A. (Agencia OPI Chubut)