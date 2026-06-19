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(Por: Rubén Lasagno) – El conflicto policial en Santa Cruz no solo no se soluciona sino que encuentro tras encuentro entre el gobierno y la Mesa del Salario, se profundiza y los acuerdos no se encuentran al alcance de las partes, sino que aparecen mayores diferencias que recalientan y profundizan el largo conflicto que arrastra la institución policial en la provincia.

En la última mesa de acuerdos se volvió a ofrece un aumento salarial que por sus características está fundado en suma en blanco y más de la mitad en negro, que en general ronda los 600 mil pesos, pero tanto el gobierno como lo medios que multiplican su mensaje no especifican el porcentaje de aumento y la forma en que impactará (si el 100% a partir del salario de julio o si será repartido en el semestre).

Las fuentes policiales consultadas señalan que el rechazo de acuerdo gira alrededor de la forma en que está implementado el aumento salarial que si bien sería de alrededor del 50%, su integración para el escalafón mas bajo, aplicaría en un 20% en blanco y un 30% en negro lo cual a medida que sube hacia los jerarquizados esos ítems en negro aumentan proporcionalmente y es es precisamente lo que están rechazando los cuadros, por cuanto nada de estas sumas no remunerativas será cobrado por el personal retirado.

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Presión y respuesta

Desde la Jefatura de Policía se cursó una orden interna donde se intima/ordena a todos los efectivos independientemente de la jerarquía, a concurrir a sus funciones habituales “correctamente uniformados y en el horario habitual”, lo cual generó una contra respuesta de las bases que desconocieron la orden y emitieron un extenso documento que en una de sus partes expresa “Todos los temperamentos y actuaciones administrativas que la Superioridad pretenda impulsar con motivo del presente conflicto laboral deberán ser dirimidos, tratados y evaluados de manera global una vez finalizado el conflicto y tras el cierre formal de la mesa paritaria con el Poder Ejecutivo Provincial, ámbito donde se exigirán las garantías de no persecución laboral correspondientes” .

La oficialidad que adhiere a la medida ha partido prácticamente la conducción policial y arrecian las críticas sobre el Jefe de Policía Diego Martín Agüero, quien además de cobrar su salario como jefe de policía cobra como docente en la Escuela de policía que como surge de un informe anterior de OPI Santa Cruz, el alto funcionario de la repartición no asiste a sus funciones docentes pero cobra el salario correspondiente como tal.

El Jefe de Policía Diego Martín Agüero, quien además de cobrar su salario como jefe de policía cobra como docente en la Escuela de policía

Todos estos detalles que antes eran solo críticas, hoy se magnifican a la luz del conflicto que no se resuelve y por el contrario, semana a semana toma mayor cuerpo y por estas horas los efectivos amenazan con un auto acuartelamiento (que en la práctica está en curso) si no progresa lo que denominan “un acuerdo serio” que incluya aumentos sustanciales pero se eliminen las sumas en negro de los salarios en todas las escalas.

Públicamente el gobierno a través de la prensa local transcribe los aumentos ofrecidos al sector policial lo cual resume en una cifra de 600 mil pesos que dicho así, sobre un salario de 900 mil pesos que cobra un agente ingresante, es un aumento considerable, pero a medida que se analizan los conceptos y se escala en las jerarquías, esa suma no solo se reduce sino que suma cada vez más importes en negro y es puntualmente esto lo que en la actualidad los autoconvocados están rechazando.

La crisis policial escala en la provincia, aprietes y amenazas de la cúpula enciende el rechazo de las bases y hay signos claros de un autoacuartelamiento inminente

Hoy a las 20:30hs los policías realizan una nueva movilización provincial y todas las comisarías de la ciudad capital “inician autoconvocatoria” algunas desde esta mañana y otras desde las cero horas de mañana. Hoy viernes un numeroso grupo de policías autonconvocados se hicieron presentes en la Comisaría 7° de Río Gallegos para apoyar a sus compañeros en la medida de fuerza, ante la presión y amenazas que recibieron de sus jefes si acaso se plegaban a esta medida que en realidad se acerca más a un autoacuartelamiento que al quite de colaboración que venían manteniendo.

Recordemos que la denominada Mesa del Salario, se reunirán recién el próximo miércoles, con lo cual, el conflicto al menos de aquí hasta ese día, no se resolverá o por el contrario, irá creciendo. (Agencia OPI Santa Cruz)