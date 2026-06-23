Fracasó la sesión especial para interpelar a Manuel Adorni

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La falta de quórum en la Cámara de Diputados de la Nación impidió el tratamiento de los proyectos de interpelación y moción de censura contra el funcionario. El oficialismo acordó el traslado del debate a comisiones.

El 23 de junio de 2026, la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación fracasó en su intento de sesionar para tratar la interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debido a que solo 117 legisladores asistieron al recinto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presidente del cuerpo, Martín Menem, declaró formalmente caída la convocatoria a las 14:31 horas, luego de computar una prórroga de 30 minutos sin alcanzar el mínimo reglamentario de 129 diputados.

La parálisis del debate respondió a un acuerdo político que el oficialismo selló con bloques aliados durante las 48 horas previas a la convocatoria. Esta negociación administrativa pautó la apertura de la Comisión de Asuntos Constitucionales para el 30 de junio de 2026.

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Esa comisión parlamentaria analizará los 6 expedientes que proponen la censura de Manuel Adorni. El tratamiento formal bajo esa modalidad restó el respaldo de los bloques intermedios a la sesión especial en el recinto.

Asistencias y ausencias estratégicas en el recinto

El conteo de las bancas registró la asistencia de la bancada de Unión por la Patria, junto a los 4 legisladores del Frente de Izquierda y los 2 representantes de la Coalición Cívica. También ocuparon sus lugares sectores de Provincias Unidas, Miguel Pichetto, Marcela Pagano y Karina Banfi.

Por el contrario, la jefa del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, no bajó al recinto de sesiones. Esa misma postura adoptaron los legisladores nacionales alineados con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Los bloques de La Libertad Avanza, PRO, UCR, MID e Innovación Federal tampoco aportaron legisladores para el quórum. (Agencia OPI Santa Cruz)