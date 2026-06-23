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(OPI Chubut) – Una mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras ser víctima de una agresión por parte de su pareja, un joven de 23 años en la noche del domingo en el barrio Quirno Costa.

El caso de violencia de género fue denunciado el domingo alrededor de las 22 horas y el agresor fue detenido por la policía.

La denuncia la realizó la víctima al efectuar un llamado telefónico a la policía por un hecho de violencia donde contó que el joven “la habría agredido utilizando una pava, con la que le propinó un golpe en la cabeza”.

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La víctima sufrió un corte en el cuero cabelludo y requirió asistencia médica.

Los policías detuvieron al presunto agresor y el caso quedó a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con las actuaciones para determinar las responsabilidades del detenido en el marco de la investigación. (Agencia OPI Chubut)