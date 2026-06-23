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(Por: Rubén Lasagno) – El día de hoy terminó con el conflicto policial agravado y con enojos en ambas partes. Por el lado de los policías, frustrados porque en la Mesa Salarial de hoy a la tarde, no lograron mejorar la oferta salarial del gobierno, quien les sigue ofreciendo gran parte del magro aumento, en negro, es decir, montos en negro que al no ser remunerativos, con computa en el salario para la jubilación y si se aplicara, el personal retirado no lo cobraría.

Por el lado del gobierno, hoy no estuvieron sentados en la mesa salarial funcionarios de alta responsabilidad que tuviera la decisión suficiente y necesaria para tomar decisiones. El único objetivo de esa reunión fue que el Secretario de Trabajo Javier Aravena (única autoridad presente en la denominada Mesa del Salario) les comunicó a los representantes de la policía autoconvocada que no habrá negociaciones bajo presión y en ese momento fue que los negociadores de la policía se molestaron, a tal punto, que una vez debatido los detalles del encuentro con las bases el personal retirado, hasta ese momento apoyando la protesta en las carpas instaladas en la vereda de casa de gobierno, decidieron ingresar a los jardines del palacio gubernamental y levantar allí tres carpas pequeñas donde permanecen sin que hayan obedecido el pedido de retirarse del lugar.

“El gobierno quiere apagar el incendio con nafta – dijo uno de los policías en actividad que cuando está de franco acude al campamento de protesta – hoy nos vinieron a presionar condicionando las negociaciones al levantamiento de las carpas cosa que no va a ocurrir y es más, esta tarde armamos más carpas de las tres que había sobre la vereda y en los próximos días instalaremos muchas más”, aseguró.

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Sobre la posición del gobierno ante la crisis el efectivo señaló “Se equivocan en el ofrecimiento, se equivocan en las formas, porque nos ningunean ya que ahora ni el ministro viene a la mesa y se equivocaron hoy al mandar a Aravena a amenazarnos de que si no levantamos las carpas no habrá mesa de acuerdo y si seguimos con el conflicto va a realizar denuncias penales contra los representantes y cara visible de nuestro movimiento; el funcionario dijo, además, que van a aplicar descuentos al personal que haya adherido a la medida, cosa que no corresponde porque nunca estuvimos de paro y además no estamos sindicalizados. En definitiva el gobierno no tiene un interlocutor válido con decisión para negociar salarios, nos puso un funcionario de tercera línea para que directamente nos amenace con el fin que nos haga desistir de seguir con la medida, pero debemos decirle al gobierno que no solo no vamos a bajar los brazos, sino que, por el contrario, lo vamos a profundizar”, concluyó.

Policías autoconvocados sin acuerdo salarial y presionados/amenazados por el Secretario de Trabajo, redoblaron la apuesta y profundizaron las medidas – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

La Ministra de Gobierno María Belén Elmiger y otros funcionarios que permanecían en casa de gobierno, a última hora de la tarde se retiraron de allí sin que se produjeran incidentes; los policías que copan el exterior y los jardines de la gobernación dejaron salir los móviles oficiales sin problemas y en total respeto, dado que nadie profirió ni un grito o un insulto y de esta manera se cerró una jornada más.

Debido a la renuncia al cargo del Jefe de Gabinete Pedro Luxen, quien ocuparía esa cartera sería la propia Belén Elmiger, quien hoy habría transitado su último día en la gestión como jefa de ministros. (Agencia OPI Santa Cruz)