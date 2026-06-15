Patricia Bullrich tensiona al oficialismo con una construcción electoral autónoma

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La jefa de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, expande su estructura política autónoma y genera fisuras en la conducción del presidente Javier Milei. Las críticas públicas de la legisladora hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumadas a su desobediencia interna en el Senado al votar en contra del pliego de una jueza impulsada por el Poder Ejecutivo, expusieron una disputa de poder en el centro del gobierno nacional. El jefe de Estado tolera la insubordinación debido a la dependencia numérica que la gestión oficial posee de los diputados y senadores que responden directamente a la exministra de Seguridad.

El armado político de Patricia Bullrich sostiene la primera minoría oficialista en el Congreso de la Nación tras el quiebre y traspaso de facciones del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). La Casa Rosada evalúa que la ruptura de la alianza electoral nacida en el balotaje del año 2023 dejaría a la administración central sin sustento legislativo ni contención del electorado republicano.

El diputado nacional Damián Arabia opera como el principal operador de esta estructura en la Cámara Baja, secundado por las diputadas Sabrina Ajmechet y Patricia Vásquez. El bloque bullrichista en Diputados incluye a Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici (quien ejerce como secretaria parlamentaria), María Luisa González Estevarena, Carlos Almena y Miriam Niveyro. A este núcleo se acoplan los legisladores Alejandro Bongiovanni, Verónica Razzini y los exmiembros del radicalismo Luis Picat y Mariano Campero.

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En el Senado de la Nación, la jefa de la bancada libertaria teje acuerdos con los senadores Francisco Paoltroni, Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Carolina Losada. El despliegue territorial de la funcionaria abarca segundas líneas del Ejecutivo nacional, la provincia de Buenos Aires y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Agencia OPI Santa Cruz)