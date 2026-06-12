Conozca las obras que incluyó el gobierno en el Anexo del Endeudamiento. Muchas realizadas, avanzadas y hasta terminadas

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(Por: Rubén Lasagno) – El total de obras estipuladas en el Anexo del endeudamiento que presentó el gobierno posee un total de 43 proyectos que se dividen de la siguiente manera:

Obras de la Gestión Anterior (Alicia Kirchner) 16 obras. Principalmente infraestructura civil y habitacional (Viviendas IDUV, Escuelas grandes y Juzgados). Financiadas inicialmente por Nación, abandonadas y absorbidas ahora por la Provincia.

Obras de la Gestión Actual (Claudio Vidal) 27 obras. Principalmente infraestructura de servicios críticos (Acueductos, Plantas GNC, Parque Solar, compra de aparatología médica y salvataje de YCRT). Serán financiadas con fondos provinciales derivados de la Ley de Endeudamiento.

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Recordemos que la inclusión de muchas de estas obras han sido cuestionadas por los propios diputados (por ejemplo el de Puerto Santa Cruz) porque las mismas que allí se detallan están hechas o casi en su terminación como es el caso de Punta Quilla y otras en zona de la cordillera.

Total de obras

De acuerdo al detalle del Anexo que presentó de urgencia el gobierno al proyecto inicial, por exigencia de los diputados especialmente de la oposición, figuran las siguientes y por los montos que vamos a referir.

El total de obras proyectadas en pesos es de $47.902.649.585,00

El total de obras proyectadas en dólares es de $62.973.605,00 (Nota: Las Plantas de GNC y pozos de SPSE detallados, no cuentan con monto especificado en los resúmenes provistos).

Las obras mencionados sin montos especificados en el proyecto son:

Planta Compresora GNC Piedra Buena. Categoría: Logística y Compras (Provisión de planta y 4 módulos de transporte para gasoductos virtuales).

Planta Compresora GNC Las Heras. Categoría: Logística y Compras (Provisión de planta y 7 módulos de transporte de GNC).

Construcción de 5 pozos de agua (Las Heras). Categoría: Infraestructura Hídrica.

Cabe acotar que ninguna de las obras de gran magnitud que figuran en este anexo se encuentra terminada al 100%. La naturaleza misma de su inclusión en el pedido de endeudamiento impulsado por la gestión del gobernador Claudio Vidal se debe a dos motivos:

A – Son obras heredadas de la gestión anterior que quedaron paralizadas tras el cese de financiamiento de la obra pública por parte del Estado Nacional a fines de 2023.

B – Son proyectos nuevos y urgentes impulsados por la gestión actual para, en los papeles, resolver colapsos de infraestructura estructural (agua, energía, salud).

El dibujo del “Anexo”

La polémica actual en la Legislatura santacruceña radica justamente en que la lista del endeudamiento mezcla obras genuinamente nuevas y urgentes (como los acueductos, el parque solar o las plantas compresoras de GNC) con un grupo de proyectos que ya fueron total o parcialmente pagados.

Hay obras en Las Heras que están avanzada y ya tendría que estar terminada las cuales figuran computadas por 3.098 millones y en la página de gobierno suman 500 millones más. Ahora, el gobierno las incorpora como obra nueva para justificar el endeudamiento. Otras viviendas que se hicieron o debieran haberse hecho con plata de nación también figuran dentro del plan de obras.

De esta forma varios de los proyectos incluidos en el anexo de la Ley de Endeudamiento figuran como “a financiar desde cero“, cuando en realidad ya cuentan con un grado de avance altísimo, están prácticamente terminados o ya fueron pagados (total o parcialmente).

Las obras y adquisiciones que entran en esta categoría:

1. Obras denunciadas como ya ejecutadas o compras ya realizadas

Puerto Punta Quilla (Ampliación y Modernización): Este proyecto (valuado en USD 5.240.063 en el anexo) fue denunciado públicamente en los medios locales como una obra ya ejecutada. Las tareas de mantenimiento eléctrico, recambio de defensas portuarias y red contra incendios ya fueron realizadas o cubiertas, lo que generó un fuerte revuelo y trabas en la Cámara de Diputados para aprobar el empréstito.

Maquinarias y Sistemas de Seguridad: En la misma línea de las denuncias sobre el puerto, se alertó que dentro del paquete de obras figuran “maquinarias ya compradas” y “sistemas de seguridad”. Esto apunta directamente a adquisiciones pesadas que ya habrían sido gestionadas, como la autobomba de alta prestación y los sistemas de monitoreo (CCTV) para el Aeropuerto de Perito Moreno y equipamiento logístico.

2. Obras con pagos parciales previos (Heredadas de la gestión anterior)

Estos proyectos no están terminados al 100%, pero ya recibieron desembolsos millonarios y pagos de certificados de obra parciales por parte del Estado Nacional o de la gestión provincial anterior antes de quedar paralizados a fines de 2023.

Ciclotrón y Radio Farmacia del CEMNPA (Río Gallegos): Esta es una de las obras civiles con mayor grado de avance real. Fue iniciada y pagada parcialmente a partir de 2022 mediante convenios previos. Actualmente, se encuentra en sus etapas finales de habilitación junto a la CNEA y el INVAP.

Planes de Viviendas del IDUV (Las Heras, Perito Moreno, Pto. Deseado y Cañadón Seco): Ninguno de estos barrios parte de cero. Fueron licitados, adjudicados e iniciados bajo programas de la gestión anterior (como el Plan Casa Propia y Reconstruir). Tienen un avance físico dispar y ya cuentan con pagos parciales ejecutados. La actual administración busca cubrir con deuda el porcentaje restante tras el corte de los fondos fiduciarios nacionales.

Ampliación de Quirófanos – Hospital Zamudio (Piedra Buena): Se trata de una obra civil en etapa de finalización que formaba parte del plan de infraestructura hospitalaria de la gestión pasada, por lo que su desarrollo inicial ya fue costeado.

Infraestructura Municipal (Mataderos y pavimentación en Tres Lagos, Gregores y Pto. Santa Cruz): Son convenios de ejecución descentralizada que ya habían sido presupuestados e iniciados. Recibieron fondos de manera intermitente antes de paralizarse.

Obras que estuvieron, están y fuente de financiamiento

A continuación, el detalle clasificado por origen de gestión, estado actual y fuente de financiamiento:

1. Obras iniciadas en la Gestión Anterior (Alicia Kirchner/Gobierno Nacional)

Estas obras fueron licitadas y comenzadas antes de diciembre de 2023. Actualmente se encuentran en etapa de reactivación, finalización o re-licitación tras quedar desfinanciadas. La provincia busca terminarlas con fondos de la Ley de Endeudamiento.

Viviendas IDUV (Las Heras -60-, Perito Moreno -50-, Pto. Deseado -50-, Cañadón Seco 10 . Paralizadas / En curso lento. Programas nacionales (Plan Casa Propia, Reconstruir). Fondo actual: Endeudamiento provincial.

Paralizadas / En curso lento. Programas nacionales (Plan Casa Propia, Reconstruir). Endeudamiento provincial. Ciclotrón y Radio Farmacia CEMNPA (Río Gallegos).En curso avanzado. La obra civil inició en 2022 y actualmente la gestión de Vidal, junto con CNEA e INVAP, están en la etapa final para su habilitación. Origen de fondos: Nacionales originalmente, finalización con fondos propios/deuda.

(Río Gallegos).En curso avanzado. La obra civil inició en 2022 y actualmente la gestión de Vidal, junto con CNEA e INVAP, están en la etapa final para su habilitación. Nacionales originalmente, finalización con fondos propios/deuda. Escuela Industrial N°10 (Caleta Olivia) Licitada en mayo de 2022 (talleres). En curso/re-ejecución tras demoras por redeterminación de precios.

(Caleta Olivia) Licitada en mayo de 2022 (talleres). En curso/re-ejecución tras demoras por redeterminación de precios. Hospital Zamudio (Piedra Buena) – Quirófanos. Obra civil en etapa de finalización, heredada de planes de ampliación hospitalaria previos.

(Piedra Buena) Obra civil en etapa de finalización, heredada de planes de ampliación hospitalaria previos. Mataderos e Infraestructura Municipal (Tres Lagos, Pto. Santa Cruz, Gregores -adoquines-). Paralizadas o en curso muy lento por falta de envío de fondos fiduciarios nacionales.

Municipal (Tres Lagos, Pto. Santa Cruz, Gregores -adoquines-). Paralizadas o en curso muy lento por falta de envío de fondos fiduciarios nacionales. Obras Judiciales (Tribunal de Cuentas, Cámara Criminal Río Gallegos). Paralizadas / A reactivar por el IDUV.

2. Obras proyectadas y originadas en la gestión actual (Claudio Vidal)

Estas obras son planes estratégicos, compras urgentes o proyectos de infraestructura licitados/proyectados a partir de 2024 para paliar déficit crónicos. Su estado general es “Proyectado” o “En etapa de Licitación” y como lo dejó trtasceder el gobierno, dependen netamente de los fondos de la Ley de Endeudamiento y ahorros provinciales.

Servicios Públicos SE (SPSE) – Acueductos y Plantas Potabilizadoras

El Calafate (Acueducto). En ejecución / Reparaciones de emergencia (el caño principal de 600 mm ha sufrido graves roturas en 2022, 2025 y feb. 2026). La obra de fondo (reemplazo de 5 km) está en proyecto inminente.

Plantas de Efluentes y Captación (Las Heras, Caleta Olivia, Río Turbio). Proyectadas / Licitación. Origen de fondos: Endeudamiento (originalmente muchas de estas obras debían hacerse vía el organismo nacional ENOHSA, hoy cerrado).

Distrigas S.A. – Plantas Compresoras GNC (Las Heras y Piedra Buena) y Redes (Caleta Paula). Proyectadas. Son una iniciativa clave de esta gestión (“gasoductos virtuales”) para reemplazar el uso de GLP y abastecer de GNC a las localidades que no tienen red.

Ministerio de Salud – Reequipamiento Integral (USD 30 millones). Proyectado/En compras escalonadas. Ante la obsolescencia del equipamiento pesado (tomógrafos, ambulancias), el gobierno centralizó un megaplan de compra.

Transición Energética – Parque Solar Pico Truncado (10 MW). Proyectado. Promovido fuertemente en 2025/2026 por el gobierno provincial y el municipio local para autoabastecer a la ciudad y alimentar la Planta Experimental de Hidrógeno Verde (ACAGEN).

YCRT – Mantenimiento Crítico. Compra urgente en curso. La provincia solicitó deuda para comprar repuestos de las calderas Fainser-Foster Wheeler (21Mw) e insumos para evitar el colapso total de la usina ante el desfinanciamiento del gobierno nacional actual.

Modernización del Estado (GDE, Registro Civil) y Aeródromos (Autobomba Perito Moreno). Licitaciones en armado. Obras netamente provinciales de la actual gestión para digitalización (GDE) y habilitación de conectividad aérea minera/turística.

Agua, Saneamiento y Energía (SPSE)

Este es el istado representativo del documento de obras para financiamiento SPSE que incluye el endeudamiento:

Obra 1: Reparación del acueducto principal (El Calafate). Reemplazo de 5 km de cañería por PEAD. USD 3.500.000.

Reparación del acueducto principal (El Calafate). Reemplazo de 5 km de cañería por PEAD. USD 3.500.000. Obra 2: Traslado del centro distribuidor 33/13.2 kV a zona línea 5 (El Calafate). USD 1.320.000.

Traslado del centro distribuidor 33/13.2 kV a zona línea 5 (El Calafate). USD 1.320.000. Obra 3: Finalización de nueva planta de efluentes cloacales (El Calafate). USD 4.000.000.

Finalización de nueva planta de efluentes cloacales (El Calafate). USD 4.000.000. Obra 4: Recuperación planta de ósmosis inversa y 10 nuevos pozos (Caleta Olivia). USD 9.292.254.

Recuperación planta de ósmosis inversa y 10 nuevos pozos (Caleta Olivia). USD 9.292.254. Obra 5: Puesta en funcionamiento planta de tratamiento de barros activados

Puesta en funcionamiento planta de tratamiento de barros activados Obra 6: Generación solar complementaria 800 kW (Lago Posadas). USD 3.500.000.

Generación solar complementaria 800 kW (Lago Posadas). USD 3.500.000. Obra 7: Mejoramiento de captación de agua y potabilizadora (Río Turbio). USD 6.000.000.

Mejoramiento de captación de agua y potabilizadora (Río Turbio). USD 6.000.000. Obra 8: Planta de tratamiento de efluentes cloacales mediante lagunas (Las Heras). USD 14.788.732.

Planta de tratamiento de efluentes cloacales mediante lagunas (Las Heras). USD 14.788.732. Obra 9: Construcción y conexión de 5 pozos de agua (Las Heras).

Proyectos en pesos (ARS)

Los proyectos en moneda nacional están principalmente enfocados en Obra Pública e Infraestructura Educativa y de Seguridad.

Escuela Industrial en Procesos Energéticos (EIPE) – Río Gallegos. Monto: $ 7.471.000.000,00. Categoría: Obra Pública / Infraestructura Educativa.

Talleres y Hangar Escuela Industrial N°6 – Río Gallegos. Monto: $7.200.000.000. Categoría: Obra Pública / Infraestructura Educativa y Técnica.

Nuevo Edificio Escuela Industrial N°10 – Caleta Olivia. Monto: $6.913.640.84. Categoría: Obra Pública / Infraestructura Educativa.

Unidad Educativa Barrio San Benito – Río Gallegos. Monto: $6.705.637.325. Categoría: Obra Pública / Infraestructura Educativa.

Unidad Educativa (EPP N°2, SEA y CEFYAP) – Puerto Santa Cruz. Monto: $5.695.334.507. Categoría: Obra Pública / Infraestructura Educativa.

Aeropuerto Perito Moreno (SSEI y Hangar). Monto: $3.666.745.500. Categoría: Infraestructura Aeroportuaria y Adquisiciones (Construcción de hangar y compra de autobomba de alta prestación).

Polo Educativo – Río Gallegos. Monto: $2.733.760.563. Categoría: Obra Pública / Recuperación de Infraestructura.

Gimnasio y Dependencias EPP N°91 / CPES N°41 – Río Gallegos. Monto: $1.822.507.042. Categoría: Obra Pública / Infraestructura Deportiva y Educativa.

Sustitución Jardín de Infantes N°68 – Pico Truncado. Monto: $1.435.224.296. Categoría: Obra Pública / Infraestructura Educativa.

Ampliación Colegio de Educación Secundaria N°44 – Las Heras. Monto: $1.335.382.606. Categoría: Obra Pública / Ampliación Edilicia.

Jardín de Infantes B° Virgen del Valle – Río Gallegos. Monto: $1.173.000.000. Categoría: Obra Pública / Infraestructura Educativa.

Pileta Técnica para la EBIMAL – Caleta Olivia. Monto: $998.416.901. Categoría: Obra Pública / Infraestructura Técnica de Especialidad.

Ingreso y S.U.M. EPP N°30 – Julia Dufour. Monto: $752.000.00. Categoría: Obra Pública / Ampliación Edilicia.

Proyectos en dólares (USD)

Estas inversiones en el proyecto están enfocados fundamentalmente en Infraestructura de Servicios Básicos (Agua, Energía, Gas) y Logística Portuaria.

Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales – Las Heras. Monto: USD 14.788.732. Categoría: Infraestructura de Saneamiento y Medio Ambiente.

Planta de Tratamiento de Barros Activados – Caleta Olivia. Monto: USD 10.000.000. Categoría: Infraestructura de Saneamiento.

Recuperación Planta de Ósmosis Inversa y Pozos – Caleta Olivia. Monto: USD 9.292.254. Categoría: Infraestructura Hídrica / Suministro de Agua.

Mejoramiento Captación de Agua y Potabilizadora – Río Turbio. Monto: USD 6.000.000. Categoría: Infraestructura Hídrica.

Ampliación y Modernización Portuaria – Puerto Punta Quilla. Monto: USD 5.240.063. Categoría: Obra Pública y Logística Portuaria (Incluye modernización eléctrica y capacidad para contenedores).

Nueva Planta de Efluentes Cloacales – El Calafate. Monto: USD 4.000.000. Categoría: Infraestructura de Saneamiento.

Reparación Acueducto Principal – El Calafate. Monto: USD 3.500.000. Categoría: Infraestructura Hídrica.

Generación Solar Complementaria (800 kW) – Lago Posadas. Monto: USD 3.500.000. Categoría: Infraestructura Energética / Energía Renovable.

Ampliación Planta de Aguas Servidas y Cloacales – Puerto Deseado. Monto: USD 3.239.437. Categoría: Infraestructura de Saneamiento.

Traslado Centro Distribuidor 33/13.2 kV – El Calafate. Monto: USD 1.320.000. Categoría: Infraestructura Energética.

Red de Gas y ERP Parque Industrial Caleta Paula – Caleta Olivia. Monto: USD 930.000. Categoría: Infraestructura de Gas / Logística Industrial.

Reconstrucción Baliza Magallanes – Puerto Deseado. Monto: USD 512.676. Categoría: Infraestructura y Logística Portuaria.

Red de Gas Zona Franca – Caleta Olivia. Monto: USD 382.837. Categoría: Infraestructura de Gas / Logística Comercial.

Electrificación Puesto de Control de Policía – Perito Moreno. Monto: USD 267.606. Categoría: Infraestructura Energética y Seguridad.

Proyectos sin monto especificado en el documento

Planta Compresora GNC Piedra Buena: Categoría: Logística y Compras (Provisión de planta y 4 módulos de transporte para gasoductos virtuales).

Categoría: (Provisión de planta y 4 módulos de transporte para gasoductos virtuales). Planta Compresora GNC Las Heras: Categoría: Logística y Compras (Provisión de planta y 7 módulos de transporte de GNC).

Categoría: (Provisión de planta y 7 módulos de transporte de GNC). Construcción de 5 pozos de agua (Las Heras): Categoría: Infraestructura Hídrica. (Agencia OPI Santa Cruz)