ADOSAC determinó un paro por 72 horas

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El gremio docente ratificó la medida de fuerza por 72 horas ante la falta de respuestas salariales y la aplicación de castigos económicos por parte del Ejecutivo provincial.

El Congreso Provincial de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió convocar a un nuevo paro total de actividades para los días miércoles 17 de junio, jueves 18 de junio y viernes 19 de junio. La determinación gremial profundiza el esquema de protestas en los colegios de Santa Cruz tras calificar como insuficientes las propuestas paritarias del gobierno.

La decisión del Ejecutivo de aplicar descuentos de haberes a los trabajadores que se sumaron a las protestas previas. A comienzos de junio de 2026, la conducción sindical encabezó una movilización frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos para exigir la restitución inmediata de los fondos retenidos por ejercer el derecho de huelga.

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La conducción de ADOSAC sostiene que las mesas de negociación laboral carecen de ofertas reales que equiparen el costo de vida actual. Este nuevo plan de lucha replica el paro de la semana pasada, consolidando un escenario de parálisis que afecta el dictado regular de clases en toda la provincia.

Las asambleas de las distintas filiales provinciales mandataron la continuidad de las acciones directas debido al estancamiento de las mesas de negociación. La paritaria salarial formal está convocada para el jueves 18 de junio, coincidiendo con la segunda jornada del paro de 72 horas dispuesto por el sindicato. (Agencia OPI Santa Cruz)