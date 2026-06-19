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Se conocieron las listas de las personas que acompañan a Pablo Grasso y que conforman las distintas listas que encabeza el intendente de Río Gallegos y resume una cantidad de gente en su mayoría conocida, con pasado político en el kirchnerismo de Santa Cruz y que vuelve al ruedo político en algunos casos, gente altamente cuestionada en su paso por la función pública, otros que aún hoy siguen vigentes y otros que el público pensó que era el pasado y nadie esperaba ver otra vez en el ruedo político partidario.

Debido a la enorme lista de nombres, OPI anexa un documento donde el lector podrá leer uno a uno quienes están puestos por Pablo Grasso para ocupar el Consejo Provincial, Congresales nacionales, Consejo local y Congresales provinciales. (Agencia OPI Santa Cruz)

La lista de Pablo Grasso. Se viene "la renovación" peronista/kirchnerista en Santa Cruz by OPISantaCruz