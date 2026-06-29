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El recambio en la Jefatura de Gabinete y la presión de expedientes judiciales forzaron una reestructuración interna en el oficialismo. El encuentro busca alinear la agenda del Poder Ejecutivo con el Congreso tras el desplazamiento del anterior vocero.

Javier Milei, presidente de la Nación, y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, reunirán a los legisladores de La Libertad Avanza. El encuentro se realizará el 1 de julio de 2026 a las 9:30 horas.

La cumbre tendrá lugar en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. Según confirmaron fuentes del partido oficialista, el objetivo principal radica en ordenar la estrategia parlamentaria, paralizada por las causas judiciales que involucran a Manuel Adorni, exjefe de Gabinete.

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Articulación legislativa con Diego Santilli

El Poder Ejecutivo Nacional busca organizar las tareas entre las cámaras legislativas y Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete. Según el cronograma oficial, el funcionario asumirá formalmente su puesto el 30 de junio de 2026 a las 17:30 horas.

La convocatoria a los parlamentarios surgió por instrucción directa de Karina Milei. Voceros gubernamentales confirmaron que el mandatario nacional participará del encuentro tras suspender su viaje programado a la cumbre del Mercosur.

Reestructuración de bloques en el Congreso de la Nación

La secretaria general de la Presidencia ya implementó un esquema de convocatorias similar tras las elecciones de octubre. En aquella oportunidad, reunió a diputados electos y en funciones dentro de la sede gubernamental.

De acuerdo con fuentes de la Casa Rosada y del recinto parlamentario, el equipo de Gobierno creó un canal de comunicación digital exclusivo. El mecanismo busca coordinar acciones directas sin la intermediación de la anterior Jefatura de Gabinete.

El nuevo grupo operativo incluye a Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Según la información confirmada, también integran este espacio Patricia Bullrich, jefa de bloque oficialista en el Senado, y el dirigente Eduardo Menem. (Agencia OPI Santa Cruz)