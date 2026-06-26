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(Por: Rubén Lasagno) – ¿Alguien piensan que los peronistas/kirchneristas antes y los Libertarios ahora han pensado alguna vez en el país y particularmente en la gente, cada vez que “idearon” las políticas económicas argentinas?. No, en absoluto.

El Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias) es un nuevo esquema legal, con reciente media sanción en la Cámara de Diputados en junio de 2026, diseñado para atraer inyecciones masivas de capital internacional mediante un paquete extremo de concesiones fiscales, aduaneras y cambiarias.

Para tener una aproximación a este fenómeno económico-impositivo que aprobaron en el Congreso, incluyendo los diputados de Santa Cruz Jairo Guzmán y José Luis Garrido que se ufanan de haber contribuido en beneficio de la provincia y el país, seguramente sin haber entendido qué aprobaban, porque venía ordenado, consultamos a un especialista tributario para que nos cuente dónde estamos parados entre el RIGI anterior y éste que parece ser aún peor para el país.

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A diferencia del RIGI original de 2024, que terminó concentrando las inversiones casi exclusivamente en los sectores extractivos tradicionales como el petróleo, el gas y la minería, el Súper RIGI es de carácter exclusivo para proyectos nuevos.

Su objetivo final, nos indicaron, es transformar la matriz productiva argentina. Busca radicar en el país industrias de alta tecnología, energéticas y de base científica que actualmente no existen a nivel local o que se encuentran en una fase puramente experimental. La meta es forzar la industrialización y el agregado de valor de los recursos naturales dentro del territorio nacional, en lugar de exportarlos como materia prima. Hasta acá el propósito ideal.

Las diferencias:

Beneficio RIGI Original (2024) Súper RIGI (2026) Impuesto a las Ganancias 25% 15% Derechos de Exportación 0% a partir del 2° o 3° año 0% desde el primer día Amortización Acelerada En 2 cuotas o 60% de vida útil 60% en el año 1, y 20% en los dos siguientes Ingresos Brutos (Provincias) Adhesión voluntaria sin tope fijo Tope máximo del 0,5% en distritos adheridos Contribuciones Patronales Sin beneficio generalizado Alícuota única reducida al 10% para nuevos empleos

Otros incentivos clave del esquema

El Supero RIGI garantiza que las reglas tributarias y cambiarias no se modificarán por 30 años. Además, habilita a las empresas a recurrir directamente a tribunales internacionales (como el CIADI) en caso de conflictos con el Estado, esquivando la justicia local.

Establece importaciones sin aranceles. Considera la exención total del pago de derechos de importación para todos los bienes, equipos e insumos necesarios para construir y operar la planta industrial.

Permite a los inversores retener y usar libremente los dólares generados por sus exportaciones de forma progresiva, alcanzando el 100% de libre disponibilidad de las divisas al tercer año.

Y finalmente prohíbe terminantemente a las municipalidades cobrar tasas que se calculen en base al nivel de ventas de los proyectos aprobados.

Esto ha generado lo que las cámaras empresariales denominan la consolidación de un sistema tributario de “dos pisos”, donde se establece una asimetría fiscal severa entre quienes operan en el mercado interno y quienes llegan desde el exterior.

El marco teórico

Más allá de la “teoría del derrame” que suele ser el argumento político más superficial y vulnerable a la crítica empírica, los equipos económicos y técnicos del gobierno estructuran la defensa del Súper RIGI apoyándose en otras cuatro teorías y conceptos macroeconómicos.

El argumento central no es que la riqueza de los empresarios “goteará” hacia abajo, sino que la economía argentina tiene fallas estructurales tan graves que solo un shock desproporcionado de incentivos puede corregirlas.

El debate técnico y periodístico no suele negar la existencia de estas teorías, sino su aplicación práctica. El riesgo latente y la principal crítica opositora, es que el Súper RIGI termine consolidando lo que se denomina “economías de enclave”: mega-proyectos tecnológicos o energéticos que operan como islas, importando todos sus insumos sin aranceles, exportando el 100% de su producción, dejando los dólares en el exterior y sin generar el encadenamiento productivo local que el gobierno promete en sus modelos teóricos.

El núcleo del debate radica en que, por su propio diseño, el régimen excluye a las Pymes y a la industria nacional tradicional de sus beneficios directos. Nos explicaron que al establecer un piso de inversión de US$ 1.000 millones, es matemáticamente imposible que el entramado empresarial local, asfixiado impositivamente y sin acceso a crédito internacional, califique para ingresar al Súper RIGI. Esto lo circunscribe a empresas asociadas con capitales internacionales y ahí, los amigos del poder, siempre tienen prioridad.

Ejemplo: De Impuesto a las Ganancias las Pymes pagan entre 25% a 35% (según escala de facturación); las que entre al Super Rigi, 15%.

En Derechos de Importación las Pymes pagan aranceles completos, tasa estadística e IVA aduanero; las que ingresen al Super RIGI: 0% para bienes de capital, repuestos e insumos.

En cuanto a Disponibilidad de Divisas las Pymes están sujetas a las restricciones normativas del BCRA; las que adhieran al Super RIGI tienen libre disponibilidad progresiva (hasta el 100%).

Política maniqueísta, cíclica y brutal

El cambio de paradigma en Argentina siempre es brutal: se abandona la idea de proteger el mercado interno a cualquier costo, para pasar a importar capital a cualquier precio.

El discurso político del proteccionismo estatista K chocaba con la realidad fáctica porque terminaba protegiendo ineficiencias, encareciendo los bienes básicos para los argentinos y ahogando a las mismas Pymes que decía defender debido a la carga impositiva necesaria para sostener el gasto público.

Sin embargo, el nuevo extremo de la política mileísta, plantea un riesgo estructural igualmente grave, especialmente visible en las regiones con fuerte potencial extractivo y energético de la Patagonia como Santa Cruz, al blindar a los capitales internacionales con exenciones a 30 años sin exigirles una articulación real con la economía local, lo cual vemos día a día, donde el Estado renuncia a su capacidad de planificar el desarrollo territorial.

A raíz de todo lo expresado podemos concluir que Argentina con el RIGI y el Super RIGI intenta solucionar un problema de insolvencia y estancamiento crónico entregando, de manera anticipada, la renta de sus recursos estratégicos a las multinacionales.

Es una apuesta a todo o nada se nos hizo ver que si el Súper RIGI no logra generar la infraestructura crítica prometida ni estabilizar la macroeconomía por el mero ingreso de divisas, el país habrá consolidado economías de enclave de altísima rentabilidad privada, dejando un mercado interno devastado y un Estado sin capacidad recaudatoria, como se presume que ya está ocurriendo. (Agencia OPI Santa Cruz)