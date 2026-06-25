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(Por: Rubén Lasagno) – Debido a todo lo que ha sucedido en los dos años y medio de gobierno a nivel nacional, pero fundamentalmente lo que viene ocurriendo con el tema “Adorni”, “Libra”, “ANDIS” y otras perlas cuya difusión ha logrado que el exultante/delirante presidente haya acuñado la frase “no odiamos bastante a los periodistas” (excepto a los suyos) cuando son los medios de comunicación los únicos ordenadores de la verdad en un ecosistema político limitado, corrupto, negacionista y fascista en términos del manejo de la comunicación de masas, comenzamos a entender que La Libertad Avanza es copia fiel del kirchnerismo, tanto en los procedimientos que usa como en los argumentos que esgrime para usarlos de “tapadera” de sus propias deposiciones.

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Nos quejamos de la conducta que históricamente tuvo el kirchnerismo, negando quorum, comprando voluntades y negociando manos en el Congreso con la billetera oficial y vemos por ejemplo, que Jairo Guzmán (LLA), quien dice representar a algunos ciudadanos de Santa Cruz, se ausentó de su obligación en la Cámara de Diputado (y el inefable José Luis Garrido (SER) también) para impedir el tratamiento del tema “Adorni”.

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Ni hablar de “los parecidos estándares morales” que encontramos entre los representantes a nivel nacional del partido gobernante que no pueden justificar el blanco en sus patrimonios y el diputado nacional por Santa Cruz, que tiene un patrimonio declarado cercano al millón de dólares y su historial laboral conocido no lo respalda bajo ningún concepto (hasta fundió un comercio familiar), más allá de las “explicaciones” “del “tipo Adorni” que pueda dar, con las cuales no solo no convence a nadie sino que además, eleva las sospechas de ser un mentiroso más, tan recurrentes en este partido de rejunte llamado LLA.

Obviamente los libertarios no están solos. Los radicales con peluca y los flácidos del PRO abonan este tipo de acciones indecentes y cómplices que desarrolla el presidente y su séquito, amparando y defendiendo a un corrupto confeso, mientras la opinión pública va a contrapelo de todo eso y el desencanto de los votos independientes que los ayudó a llegar, hoy abandona a esta casta ortodoxa que como el kirchnerismo, dice odiar la cosas que ellos copian, usufrctuan, obtienen y repiten en beneficio propio.

LLA, rejunte, mala calidad y cero propuestas

La Librtad Avanza es un clásico partido de rejunte político y como tal no ha concentrado lo mejor de la política residual, sino, como es el caso típico de Santa Cruz, consume actores marginales del kirchnerismo que por dentro de esa facción nunca iban a lograr nada, pero travestidos de “libertarios” pudieron reciclarse en otra cosa, que en la desesperación pública por forzar un cambio, parte de la gente “compró” sin profundizar en el contenido real del paquete propuesto, como lamentablemente ocurre siempre.

Vidal, como ya sabemos, vota todo en favor de Milei, aunque vaya en contra de Santa Cruz y en esa dinámica Guzmán y Garrido son claves. Dos tipos necesarios para acompañar todo lo que a Mieli se le ocurra, aunque vaya en contra de los intereses de nuestra provincia o en favor de ocultar la corrupción de Manuel Adorni.

Después, en algunos medios provinciales hacen el acting demagógico de “pelearse” públicamente intentando hacerle ver a la opinión pública que son distintos y en realidad son dos congéneres de la misma especia: dos chantas políticos, marginales a quienes les importa muy poco Santa Cruz, excepto el nivel de vida propio, el reaseguro de su futuro y medrar en alguna lista de cara al 2027 para no perder el estatus.

“Jairo Guzmán defendió el proyecto impulsado por Nación y cuestionó el estado en que quedó Santa Cruz tras años de gestión kirchnerista. José Luis Garrido respondió reivindicando el rol de Por Santa Cruz y lanzó una advertencia política a La Libertad Avanza”, redacta un medio local en el copete de una nota, cuando estos dos lúmpenes políticos tienen las manos de ambos atadas a la aprobación de cualquier cosa que imponga Javier Milei.

Para mantenerse y no perder los privilegios, no necesitan mucho. Solo basta que digan algunas pavadas de vez en cuanto en medios que se prestan a estas mentiras absurdas y no critican una coma, porque están detrás de la pauta y los favores ante un posible, probable (ojalá nunca) gobierno provincial con el que sueña lo que técnicamente podríamos denominar “una baldosa política”, un kirchnerista redimido como Jairo Guzmán quien cada vez que opina dan ganas de retirarle el voto a las urnas

Improductivo hasta para mentir

Jairo Guzmán es el diputado nacional por Santa Cruz menos productivo para nuestra provincia.

Basado en el registro de su producción legislativa desde que asumió, el diputado Jairo Guzmán presentó un total de 6 iniciativas parlamentarias. Pero vergonzosamente 4 de ellas son “Declaraciones”, un solo “Proyecto de ley” y una “Resolución”.

Esta es la baja calidad legislativa de quien pretende ser un referente político en Santa Cruz para proponerse como un “cambio”, así como lo hacía Vidal en su momento y hoy nos damos cuenta (muy tarde) de que nos mentía de la peor manera.

El diputado Nacional electo de la Libertad Avanza Jairo Guzmán junto a Karina Milei –

El 14/04/2026 Guzmán firmó un Proyecto de Declaración (1404-D-2026) para “Expresar beneplácito por el fortalecimiento de la relación bilateral entre Argentina y Chile en materia de integración energética”.

El 07/04/2026 Jairo Guzmán firmó otro Proyecto de Declaración (1158-D-2026 para “Expresar repudio por las pintadas y grafitis atribuidos al diputado nacional Juan Grabois”.

El 31/03/2026 firmó el Proyecto de Ley “Régimen de validez constitucional de las tasas municipales (requisito de contraprestación efectiva -1038-D-2026)

El 27/03/2026 puso la firma en un Proyecto de Declaración para “ Expresar beneplácito por el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que libera a Argentina del pago por la expropiación de YPF (Retirado)” (0934-D-2026)

Y el 13/03/2026 Guzmán firmó un Proyecto de Resolución para “Modificación del reglamento de la Honorable Cámara respecto al uso y duración de las cuestiones de privilegio” (0487-D-2026)

El 09/03/2026 Jairo Guzmán firmó un Proyecto de Declaración (0310-D-2026) para “Expresar pesar por el 34° aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina”.

Una producción vergonzosa

En el ámbito legislativo un proyecto de declaración es una propuesta formal que no busca crear, modificar ni derogar una ley, sino expresar la opinión, postura o voluntad política de una o ambas cámaras sobre un asunto determinado; ese es el concepto real de una “Declaración”, no implica trabajo legislativo, es meramente simbólica.

El único proyecto de ley que firmó el libertario K de Santa Cruz es sobre el régimen constitucional de las tasas municipales, un objetivo que no modifica un ápice nada de los establecido y un proyecto de Resolución que es meramente interno de la Cámara de Diputados.

Es decir, el diputado nacional desde el 10 de diciembre 2025, en seis meses de mandato, no produjo una sola ley que beneficie, trate, ampare o pida un solo beneficio para Santa Cruz. La diputada Ana María Ianni es la única diputada de Santa Cruz (FPV) que en el mismo periodo triplicó el poco o inexistente trabajo de Guzmán; hasta el propio cura Juan Carlos Molina (FPV) lo duplicó en trabajo práctico.

Esto es lo que debe saber y conocer la gente, que leyendo los medios provinciales nunca va a descubrir. El legislador de La Libertad Avanza en Santa Cruz está en el Congreso “representando a Santa Cruz” sin representarla formalmente. Solo usa la diputación (como tantos otros, el propio Garrido así lo demuestra) para hacer política partidaria, recaudar fondos para su patrimonio y usar la banca y los dineros públicos como catapulta para sus intereses políticos partidarios y personales.

Si alguien quiere convencer al lector de los contrario, le está mintiendo y lamentablemente, como es costumbre en esta provincia, nos damos cuenta tarde que los chantas de la casta, solo buscan su propio beneficio, cuando, como en este caso , están apoltronados hasta el año 2029, gozando de fondos e impunidad a costa de una provincia devastada por inútiles y corruptos en los que alguna vez la opinión pública creyó y apostó. (Agencia OPI Santa Cruz)