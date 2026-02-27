A Guzmán “no le cierra el blanco”. Declaró 900 millones de pesos, todo subvaluado, en realidad poseería más de 1.800 millones en “ahorros” y no tiene deudas financieras

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Informe II – La frase del título, tan usada para indicar a todos aquellos cuya nivel de vida, bienes y patrimonio no se condice con su actividad previa y/o histórica (sea empresario, político, etc), puede caber fácilmente en la radiografía patrimonial del diputado nacional Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) que debería ser investigado o al menos interpelado (como tantos otros) sobre su capacidad económica.

Te puede interesar: Un diputado muy ahorrativo. Casi 1.000 millones de pesos en su DDJJ, más del doble en valores reales y la sospecha de cómo se puede hacer tanto capital y no tener deudas

En virtud de lo expresado y contando con el asesoramiento de profesionales en la materia, hicimos un análisis detallado de la evolución patrimonial y datos relevantes que surgen de la declaración Jurada de Jairo Henoch Guzmán.

- Publicidad -

Según el resumen del documento y tal como lo remarcamos en el informe I, el patrimonio neto declarado p or el diputado, al inicio del período es de $ 896.525.000,00, con el curioso detalle como el siguiente:

Bienes al inicio: $ 896.525.000,00.

Bienes al cierre: el documento (DDJJ) muestra un valor de 0,00 en este apartado, al igual que en las deudas al cierre.

Ingresos netos: todas las categorías de ingresos (suelo, capitales, empresas y trabajo personal) figuran con valor 0,00 en los cuadros de evolución.

Gastos personales: también se declaran en 0,00 para este período.

Llama la atención que, siendo una declaración del año 2025, los campos de ingresos y gastos personales figuren totalmente en cero. En base a nuestras fuentes profesionales consultadas, esto suele ocurrir cuando la declaración se enfoca estrictamente en la fotografía patrimonial inicial al momento de asumir el cargo o al iniciar el año fiscal, sin haber procesado aún los movimientos del ejercicio en curso.

Otro detalle que empalma con lo que sigue del análisis es el apartado “Estado de Deudas”.

Al inicio del período, el declarante manifiesta no poseer deudas (valor 0,00). ¿Con todo ese patrimonio declarado y como veremos más adelante, con una propiedad comprada recientemente (año 2026), ¿Aún así Jairo Guzmán no posee ni siquiera una deuda bancaria?.

Otros Apartados Específicos

El patrimonio de Guzmán analizado por nosotros, se concentra fuertemente en inmuebles y ahorros en moneda extranjera:

Posee cuatro propiedades en Río Gallegos que suman un valor de $ 439.225.000,00. La más reciente es una casa de 313 m2 adquirida el 06/03/2025.

Declara una liquidez (dinero en efectivo en dólares estadounidenses) por un equivalente a $ 402.300.000,00 (cuatrocientos dos millones trescientos mil pesos).

Cuenta con dos camionetas (Toyota Hilux 2018 y Ford F-100 1994) valuadas en conjunto en $ 55.000.000,00.

Un detalle no menor; los 270.000 dólares en efectivo declarados por Guzmán (lo cual se supone que debe estar en una entidad bancaria), representa el 44,8% del total de bienes, depósitos y dinero declarados al inicio del año ($ 896.525.000,00).

Valores comparados

Para acercarnos a los verdaderos valores de los bienes declarados por Guzmán en el documento que estamos analizando, nos centramos en los cuatro inmuebles declarados en la ciudad, con valores que, en algunos casos, presentan una brecha significativa respecto a las cotizaciones del mercado actual para el año 2026.

La propiedad de 2700 m² (ingreso 2011) declarada en $ 200.000.000 (doscientos millones de pesos) al valor de mercado actual, terrenos de gran superficie en zonas en crecimiento o estratégicas de Río Gallegos, se cotizan entre USD 100 y USD 350 por m² según su ubicación y servicios. Un predio de estas dimensiones podría superar ampliamente la valuación fiscal declarada si se encuentra en zona urbana de Río Gallegos.

Sobre dos propiedades de 1000 m² (Ingreso 2018) declaradas en $ 170.000.000 y $ 15.000.000 respectivamente, existe una disparidad notable entre ambas valuaciones para inmuebles de la misma superficie ingresados en la misma fecha. A valores de 2026 y de acuerdo al asesoramiento inmobiliario a los que recurrimos, terrenos de 1000 m² en la zona de la ría local se ofrecen por aproximadamente USD 74.000 a USD 130.000.

El diputado Nacional electo de la Libertad Avanza Jairo Guzmán junto a Karina Milei –

Sobre la casa con una superficie de 313 m² (Ingreso 2025) declarada por Guzmán en $ 54.225.000,00 considerando que el costo de construcción estándar para inicios de 2026 se estima entre USD 850 y USD 1.000 por m², una propiedad de estas dimensiones tendría un costo de reposición (solo construcción) superior a los USD 260.000.

La valuación declarada de $ 54 millones de pesos (aprox. USD 54.000 a tipo de cambio paralelo o MEP estimado) se sitúa muy por debajo de los valores de oferta de casas similares, que en Río Gallegos rondan los USD 170.000 a USD 340.000.

Mucho patrimonio y cero deuda

En lo que respecta a los pasivos del Diputado Nacional y las deudas al Inicio del período, Guzmán manifiesta no tener ninguna deuda, registrando un valor de $0,00. De igual manera, no se informan obligaciones financieras, créditos hipotecarios o deudas comerciales al finalizar el ejercicio, manteniendo el saldo en $0,00.

Es al menos curioso que a pesar de haber adquirido una casa de 313 m² en marzo de 2025, no se registra la toma de créditos para su compra, indicando que la adquisición fue realizada mediante “Ahorros” propios.

El dato más relevante en términos de liquidez es la tenencia de efectivo que declara al poseer USD 270.000 (valorizados en la DDJJ en $ 402.300.000,00). Esta cifra representa casi el 45% de su patrimonio total declarado al inicio del período. Resumiendo, Guzmán es millonario, no tiene deudas y además cuenta con 270 mil dólares ahorrados. Diríamos que en un país cruzado por la depresión, es una persona elegida y privilegiada.

Todo subvaluado

Sin duda (y no es la única DDJJ) la declaración del diputado Jairo Guzmán está absolutamente subvaluada.

Para estimar el nivel de subvaluación del patrimonio de Jairo Henoch Guzmán, hemos contrastado los valores declarados en su declaración jurada (DDJJ) con los precios de mercado vigentes en Río Gallegos a febrero de 2026.

De acuerdo con la DDJJ, el total de bienes declarados al inicio asciende a $ 896.525.000,00. Utilizando el tipo de cambio implícito en el documento ($1.490 por dólar) y analizamos la brecha con el mercado nos encontramos con lo siguiente:

Inmueble de 2700 m² (Río Gallegos):

Declarado: $200.000.000,00 (USD 134.228).

Mercado 2026: hemos corroborado que un terrenos de menor superficie (393 m²) se cotizan en USD 90.000. Un predio de 2700 m² en zona urbana o semiurbana se estima entre USD 270.000 y USD 500.000 dependiendo de su ubicación y servicios.

Casa de 313 m² (Río Gallegos):

Declarado: $54.225.000 (USD 36.392).

Mercado 2026: el costo de construcción por m² se sitúa en USD 1.427. Solo el valor de edificación de una casa de ese tamaño superaría los USD 446.000. Propiedades de similares dimensiones en la ciudad se ofrecen hoy entre USD 340.000 y USD 450.000.

Dos Inmuebles de 1000 m² (Río Gallegos):

Declarados: Uno en $170.000.000 (USD 114.000) y otro en $15.000.000 (USD 10.000).

Mercado 2026: Lotes de 1000 m² en zonas residenciales tienen un piso de USD 100.000. Mientras el primero se acerca al valor real, el segundo presenta una subvaluación extrema (aproximadamente el 90% por debajo del mercado).

Toyota Hilux 2018: declarada en $ 30.000.000,00 (USD 20.134). El valor de mercado para este modelo usado en febrero de 2026 oscila entre USD 30.000 y USD 33.500.

Ford F-100 1994: declarada en $25.000.000,00. Este valor se considera cercano o incluso por encima del mercado, donde se encuentran unidades entre USD 10.800 y USD 16.000.

Estimación del patrimonio neto actualizado (Valores 2026)

Para el cálculo del patrimonio actualizado, se consolidan los valores de mercado en dólares y se convierten a pesos argentinos utilizando la cotización del dólar MEP de febrero 2026 ($1.430).

Rubro Estimación Mercado (USD Estimación Mercado (ARS) $1.430) Inmuebles (Terrenos y Casa) USD 900.000 – 1.100.000 $1.287.000.000 – $1.573.000.000 Vehículos USD 40.000 – 45.000 $57.200.000 – $64.350.000 Efectivo (USD 270.000) USD 270.000 $386.100.000 TOTAL ESTIMADO USD 1.210.000 – 1.415.000 $1.730.300.000 – $2.023.450.000

Primera conclusión

El patrimonio neto de Jairo Guzmán, actualizado a valores reales de mercado de 2026, se estima en aproximadamente $1.876 millones de pesos (promedio); más del doble de lo declarado.

Esto sugiere que el patrimonio declarado originalmente de $ 896.525.000,00 está subvaluado en un 109% respecto a su valor de mercado, principalmente debido a la brecha en las valuaciones de los inmuebles y la casa en Río Gallegos.

Ingresos previos

Para determinar el contraste entre los ahorros declarados y los ingresos previos de Jairo Henoch Guzmán requirió de nuestra parte analizar su trayectoria en la administración pública, específicamente su paso por el PAMI Santa Cruz.

Jairo Guzmán fue designado como Jefe de la Gerencia Operativa (UGL XXVIII) del PAMI en Santa Cruz en marzo de 2024.

Durante 2024, el PAMI inició un proceso de ajuste donde los sueldos de directores y gerentes rondaban los $3.000.000 mensuales en promedio.

Si se considera un sueldo neto estimado de $3 millones mensuales por los aproximadamente 22 meses que transcurrieron desde su ingreso al PAMI (marzo 2024) hasta la presentación de esta declaración (enero 2026), el total de ingresos percibidos por salarios sería de unos $66.000.000.

Esta cifra por sí sola no cubriría la tenencia de USD 270.000 (valuados en $402 millones) ni la compra de la casa en marzo de 2025, a menos que existieran “ahorros previos significativos” o “ingresos de otra índole” fuera de la función pública.

Antecedentes y contexto de su gestión

La gestión de Guzmán en el PAMI estuvo marcada por la exposición pública y algunas controversias de los cuales dimos cuenta en varios informes previos.

En noviembre de 2024, surgió una denuncia pública por presuntas coimas y corrupción dentro del organismo, realizada por Sergio Torres, quien fuera un colaborador cercano dentro del espacio de La Libertad Avanza.

Además de su rol en el PAMI, Guzmán es el referente provincial de La Libertad Avanza en Santa Cruz y es hoy Diputado Nacional, cargo para el cual presenta esta declaración jurada inicial.

Origen de los Fondos según la DDJJ

Lo que analizamos de la DDJJ inicialmente es que la mayoría de los bienes inmuebles (incluyendo los terrenos de 2700 m² y 1000 m²) fueron incorporados al patrimonio en 2011 y 2018. Esto indica que una parte sustancial de su patrimonio preexiste a su ingreso a la función pública nacional en 2024.

Sin embargo, la casa de 313 m² fue incorporada el 06/03/2025 bajo el concepto de “Ahorros”, apenas un año después de haber asumido en el PAMI.

La inconsistencia principal para un análisis de auditoría radicaría en determinar si el flujo de ingresos de 2024 y 2025 permite la adquisición de la propiedad de 313 m² y el mantenimiento de USD 270.000 en efectivo, o si estos ahorros fueron acumulados en su actividad privada previa a la política y establecer la posibilidad real de que ellos haya ocurrido.

A pesar de una búsqueda exhaustiva en registros públicos y bases de datos de antecedentes comerciales, no hemos localizado sociedades anónimas (S.A.) o de responsabilidad limitada (S.R.L.) vigentes a nombre de Jairo Henoch Guzmán previas a su ingreso a la función pública en 2024.

Esto sugiere que su actividad en el sector privado, mencionada en sus perfiles biográficos, se habría desarrollado bajo la modalidad de empleo en relación de dependencia o como profesional independiente (autónomo/monotributista), y no necesariamente a través de la titularidad de empresas propias registradas en el Boletín Oficial. (Agencia OPI Santa Cruz)