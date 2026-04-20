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La sede diplomática oriental emitió un duro descargo contra el representante norteamericano y reveló la trama de capitales corporativos que sostiene a la potencia occidental. El cruce destapó la disputa geopolítica por el control de los recursos en América Latina.

Las declaraciones del diplomático estadounidense en la provincia de Salta desataron un choque directo con la administración de Xi Jinping. La Embajada de China en Buenos Aires publicó un documento oficial para repudiar los comentarios sobre el rol oriental en el país y exigió una inyección de fondos reales para el desarrollo territorial.

El aparato comunicacional asiático objetó la postura norteamericana, acusó a Washington de sostener una mentalidad de Guerra Fría y apuntó contra el fomento de esferas de influencia. El texto oficial exhibió la contradicción operativa entre el esquema de política exterior de la Casa Blanca y la matriz económica global.

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La diplomacia oriental estructuró su defensa mediante tres hitos fácticos para desarmar el relato occidental.

El embajador Peter Lamelas difamó la cooperación bilateral durante su última gira estratégica por el norte argentino.

difamó la cooperación bilateral durante su última gira estratégica por el norte argentino. El presidente Donald Trump garantizó previamente en público que su mayor socio comercial es el territorio chino.

garantizó previamente en público que su mayor socio comercial es el territorio chino. El gobierno oriental filtró los números internos que prueban la dependencia financiera de la industria estadounidense.

La respuesta pública cruzó la retórica del modelo América Primero con el volumen de transacciones reales. Mientras la gestión de Estados Unidos presiona para frenar los acuerdos con el bloque oriental, su propio empresariado consolida el flujo de capitales en las plazas asiáticas sin restricciones.

“Sería mejor que hicieran algo concreto por el desarrollo de la Argentina“, reclamó la embajada para exponer la falta de desembolsos norteamericanos. El texto defendió el esquema de cooperación Sur-Sur, aunque el gobierno chino eludió precisar los montos exactos de sus próximas inversiones en territorio nacional.

El conflicto político se clausuró con los balances que destrozaron la postura del embajador. La radicación actual de 73.000 empresas de origen estadounidense en el mercado chino sostiene una inyección total de 1,2 trillones de dólares con una expansión anual del 9,8%. (Agencia OPI Santa Cruz)