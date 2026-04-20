Iglesia Católica organizó homenajes al Papa en Luján

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La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ejecutó actos simultáneos a un año del fallecimiento de Jorge Bergoglio. Las diócesis de San Juan, Rosario y Roma estructuraron ceremonias paralelas.

La Basílica de Luján concentró este martes a la totalidad del episcopado nacional para conmemorar el primer aniversario de la muerte del papa Francisco. La cúpula eclesiástica organizó una misa central a las 17, bajo la conducción de monseñor Marcelo Colombo, para ratificar la línea pastoral que el pontífice impuso durante sus 12 años en El Vaticano.

“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe”, ratificó la CEA a través de un documento oficial que no detalló los costos del despliegue logístico en todo el país.

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El esquema de movilización se dividió en tres ejes operativos principales:

A las 17 , el cardenal Ángel Rossi , monseñor César Fernández y monseñor Raúl Pizarro escoltaron a Colombo en Luján .

, el cardenal , monseñor y monseñor escoltaron a en . A las 20 , el arzobispo porteño Jorge García Cuerva ofició un acto propio en la Basílica de San José de Flores .

, el arzobispo porteño ofició un acto propio en la . En paralelo, el sacerdote Guillermo Karcher lideró el rezo del rosario en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, donde descansan los restos del pontífice.

García Cuerva, designado por el propio Bergoglio en 2023, forjó su perfil institucional como cura villero y asimiló la doctrina de asistencia directa a los sectores vulnerables que caracterizó la gestión del fallecido papa.

La agenda conmemorativa de la Iglesia finalizó con la misa que comandó el Padre Riveros en la Catedral de San Juan y diversas ceremonias distribuidas en las parroquias de Rosario, provincia de Santa Fe. (Agencia OPI Santa Cruz)