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Luego del discurso del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal donde criticó a la oposición por “poner palos en la rueda” y sostener que intentan “extorsionar” a la gestión de gobierno negando el pedido de emergencia económica y el endeudamiento en dólares para financiar obras públicas, un grupo de legisladores de la oposición respondieron que “la extorsión no es parte del lenguaje de la democracia”.

El texto firmado por los diputados Carlos Santi, Carlos Alegría, Carlos Godoy, Daniel Peralta, Eloy Echazú, Lorena Ponce, Karina Nieto, Rocío García, Agostina Mora y José Bodlovic reitera sus críticas al pedido de endeudamiento.

“Ratificamos nuestra posición de rechazo al endeudamiento en moneda extranjera y bajo legislación extranjera” indicaron al tiempo que señalaron que “Santa Cruz no necesita confrontaciones ni culpables externos sino un gobierno concentrado en resolver los problemas de los santacruceños y cumplir las responsabilidades asumidas ante el pueblo hasta el 10 de diciembre de 2027”.

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Además, afirmaron que como integrantes del Poder Legislativo “hemos actuado con absoluta responsabilidad institucional. Acompañamos las herramientas solicitadas por el Poder Ejecutivo, incluyendo el Presupuesto 2026 con autorización de endeudamiento superior a los $450.000 millones, junto a las leyes de Emergencia Alimentaria y Administrativa, Energética, Hídrica, Hidrocarburífera, Climática y Comercial, Industrial y PyME. Los hechos desmienten acusaciones de que se le hayan puesto obstáculos al gobierno”.

“La única excepción fue la Ley de Emergencia Económica y Financiera, rechazada incluso por legisladores del propio oficialismo debido a sus efectos sobre los salarios y el régimen previsional”, agregaron.

A su vez, expresaron que “no es honesto confundir a una sociedad que atraviesa dificultades” al tiempo que sostuvieron que mientras Vidal “afirma que no existen recursos para convocar a paritarias, la provincia mantiene depósitos a plazo fijo que superaron los $100.000 millones en marzo, el nivel más alto de su gestión y el doble que un año atrás”.

“A ello se suman casi $40.000 millones adicionales recibidos por coparticipación federal durante mayo y un crecimiento real de los ingresos corrientes provinciales, según la propia ejecución presupuestaria oficial”, plantearon.

“El Gobernador recibió una provincia con las cuentas ordenadas, recursos disponibles y una situación financiera que permitió atravesar el inicio de la gestión. Además, contó con un contexto extraordinario de ingresos derivados de la devaluación y del incremento de regalías hidrocarburíferas y mineras, que posibilitaron cerrar 2024 con superávit fiscal”, expresaron.

Advirtieron que “durante 2025 la provincia volvió al déficit y al endeudamiento. Gobernador: los datos superan al relato”. (Agencia OPI Santa Cruz)