Recrudece y se profundiza la crisis policial en Santa Cruz. El gobierno pidió la intervención de las Fuerzas nacionales

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(Por: Rubén Lasagno) – La situación policial en la provincia de Santa Cruz, lejos de tranquilizarse se ha profundizado en las últimas horas. Efectivos de las comisarías de El Calafate, Pico Truncado, Caleta Olivia y Río Gallegos, entre las ciudades con mayor cantidad de efectivos, están en alerta, movilización y acuartelamiento y a raíz del problema que tiene el Ejecutivo en materia de control de las calles, ha solicitado la asistencia de las fuerzas federales.

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A raíz de ello se conformó un Comando Unificado a cargo del Comandante General Roberto Danielis (Gendarmería), en una reunión que estuvo a cargo del Sr. Subsecretario de Despliegue Territorial Héctor Pedro Cajida, con la presencia del Subsecretario de Intervención Federal Martín Culato, ambos del Ministerio de Seguridad Nacional.

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La reunión se llevó a cabo en la sede de la Región VII, de calle San Martín y Buenos Aires de Río Gallegos y desde allí se ordenó a las Fuerzas de Seguridad Nacionales: Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Servicio Penitenciario Federal, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, que cubran con personal y medios las ciudades de Río Gallegos, Caleta Olivia y Pico Truncado “para el cumplimiento de tareas policiales por cuadrículas y con zonas de responsabilidad, previa coordinación con Policía Santa Cruz”.

Jefatura al borde de un ataque de nervios

Desde la Superintendencia de la Policía se hizo un despacho urgente a todas las regionales para que los jefes informen un listado de los efectivos que adhieran a medidas como autoconvocatorias, autoacuartelamientos, asambleas o se plieguen a quites de colaboración, donde se detalle con total precisión los porcentajes de afectación del personal estable de ambos cuadros (suboficiales y agentes y personal superior) y se garanticen los servicios esenciales en cada comisaría y si los efectivos que se suman a las protestas lo hacen uniformados o con ropas civiles y en horario o fuera de horario de trabajo. (Agencia OPI Santa Cruz)