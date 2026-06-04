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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal envió un mensaje a la comunidad mediante las redes sociales donde se refirió a las protestas y medidas de fuerza de los gremios estatales y la policía provincial.

Mediante un mensaje grabado ratificó la voluntad del gobierno de “continuar trabajando en la construcción de acuerdos que permitan dar respuestas a las demandas de los trabajadores”.

También apuntó a la oposición a quienes acusó de “poner palos en la rueda” ante las propuestas de emergencia económica y ante el pedido de financiamiento de obras públicas mediante un crédito en dólares que se trata en la legislatura provincial.

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Vidal reiteró que la administración provincial atraviesa dificultades económicas y reconoció la situación que padecen “numerosas familias santacruceñas” al tiempo que consideró legítimos “los reclamos vinculados a la situación salarial”.

“Quiero hablarles a todos los santacruceños. Entiendo el reclamo. Lo considero justo. Sé de las dificultades que atraviesan muchas familias en este momento y sé que la situación económica es acuciante”, expresó Vidal.

“Este gobierno no se va a esconder. Vamos a seguir dando la cara, trabajando y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar respuestas” aseguró el gobernador y pidió a la “sociedad que observe con atención que mientras buscamos herramientas para fortalecer las finanzas provinciales y mejorar la capacidad de respuesta del Estado, hay sectores que siguen poniendo obstáculos sin entender que cuando a la provincia le va mal, nos va mal a todos”.

Vidal argumentó que su gestión “continuará priorizando la defensa de los trabajadores y la búsqueda de acuerdos” al tiempo que señaló que “siempre voy a estar del lado de los trabajadores y creo que es momento de que todos actuemos con responsabilidad y pongamos por delante el bienestar de Santa Cruz”. (Agencia OPI Santa Cruz)