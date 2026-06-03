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(Por: Rubén Lasagno) – Desde ayer martes 2 de junio en todo el ámbito de la provincia, cuadros de la policía provincial, servicio penitenciarios y bomberos, tanto del sector activo como retirados, han comenzado a tomar medidas directas en reclamo de salarios y condiciones laborales, además de problemas internos de la Fuerza que la conducción policial no atiende a pesar de los reclamos, notas oficiales y pedidos de audiencias con las autoridades.

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Ante esta movida, el gobierno convocó al Consejo del Salario, pero dejó afuera a los policía retirados, lo cual ha generado un gran descontento hacia adentro de la Fuerza y todo esto sumado al fallecimiento del Subcomisario Gabriel Trujillo quien fue atropellado por un automóvil en la ruta provincial N° 12 cuando circulaba en una motocicleta.

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La rebelión policial

Anoche, en Pico Truncado comenzó el primer movimiento de autoacuartelamiento de la policía, con instalación de carpas frente a la Comisaría primera y segunda e inmediatamente empezaron a activarse de manera reactiva pero coordinada otros grupos de policía en toda la provincia.

Hoy en Río Gallegos comenzó con retención de servicios el Servicio Penitenciario y se están sumando los bomberos y las comisarías de la capital. También en las últimas horas se han sumado dependencias de Servicio Penitenciario de Caleta Olivia, localidades que como en Pico Truncado armaron carpas frente a las comisarías y en el caso de Río Gallegos muchos activos y retirados han incrementado la asistencia a la carpa instalada frente a Casa de Gobierno.

De acuerdo a las fuentes policiales, anoche en oportunidad de plegarse a la medida el Comando Radioeléctrico, la Comisario Galeano llegó para disuadirlos de manera amenazante y los policías involucrados en la protesta migraron hacia la carpa que tienen instalada en calle Alcorta.

En este momento las fuentes internas de la policía dan cuenta que se van sumando reparticiones luego que a partir de esta mañana a las 090:00 comenzaran a realizarse asambleas internas para debatir las acciones a seguir. Esas fuentes dan cuenta que a las 11:00hs todos los cuarteles de bomberos de la capital están sumados al reclamo e implementan una medida de fuerza coincidente con el reclamo general que la Fuerza viene llevando adelante.

Asimismo en los últimos minutos trascendió que todo el Servicio Penitenciaron de zona norte se ha plegado a la medida y hasta la División canes de Río Gallegos junto con las Comisarías 5° 6° y 4° más el denominado “personal burocrático” de las dependencias, han iniciado las medidas de fuerza.

El gobierno con el llamado al denominado Consejo del Salario, donde ha dejado afuera de la participación a los retirados, ha recalentado la interna. Por otra parte desde el ministerio de Seguridad se ha realizado una campaña de desinformación a través de los medios pagos, con el objeto de bajarle el precio a esta medida de las cuales solo se recuerdan aquellas que se configuraron en la gobernación de Sergio Acevedo y de Daniel Peralta hace 17 o 20 años atrás. (Agencia OPI Santa Cruz)