Otorgan por decreto aumento a sector docente fueguino

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(OPI TdF) – El gobierno provincial de Tierra del Fuego decidió otorgar un incremento salarial por decreto destinado al sector docente tras el fracaso de las negociaciones.

Así lo aseguraron desde la administración que encabeza Gustavo Melella y señalaron que el incremento será del 3,5% a abonar junto a la primera cuota del Sueldo Anual Complementario.

La mesa de negociación entre el Ministerio de Educación y el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) no alcanzó un acuerdo y el gobierno dispuso el incremento de forma unilateral.

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El incremento salarial será equivalente al otorgado recientemente al resto de los escalafones de la administración pública provincial.

El ministro de Educación, Pablo López Silva, señaló que la actualización salarial representa “un enorme esfuerzo económico” para las arcas provinciales y sostuvo que se trata del máximo incremento posible en el actual contexto financiero. (Agencia OPI Tierra del Fuego)