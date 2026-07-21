Moody’s subió la calificación argentina a B3 con perspectiva positiva

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Moody’s elevó la nota sovereign a B3 y proyecta un crecimiento económico de 3,4% para 2026.

El gobierno nacional recibió una mejora en su nota financiera tras la decisión de Moody’s Ratings de elevar la calificación de emisor a largo plazo en moneda local y extranjera de Argentina a B3 desde Caa1. La calificadora cambió además la perspectiva a positiva apoyada en el superávit fiscal y la baja de la inflación, lo que reduce el riesgo de incumplimiento de la deuda soberana.

El ministro de Economía, Luis Caputo, festejó la medida que refleja la consolidación del ajuste macroeconómico inicial. Según el informe oficial de la agencia, el perfil crediticio mostró avances por el rendimiento del sector exportador, la recapitalización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el ingreso de inversión extranjera directa focalizado en los rubros de energía y minería.

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Las proyecciones privadas de la entidad estiman una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,4% para 2026 y del 3,5% para 2027. En paralelo, el techo de calificación en moneda local subió a Ba3 desde B1, mientras que el límite para la moneda extranjera avanzó a B1 desde B2, abriendo una ventana de acceso a financiamiento internacional.

3 claves para entender esta medida:

La nota soberana subió de Caa1 a B3 con perspectiva positiva por la caída del riesgo de default.

a con perspectiva positiva por la caída del riesgo de default. Las estimaciones de Moody’s fijan un piso de crecimiento del PIB del 3,4% en 2026 y 3,5% en 2027 .

fijan un piso de crecimiento del del en y en . La flexibilización cambiaria y el orden fiscal impulsaron los techos crediticios en moneda extranjera hasta B1.

¿Cómo afecta esta suba de nota al crédito en la Patagonia?

La mejora en la calificación crediticia reduce el costo de endeudamiento para los proyectos extractivos ubicados en las provincias del sur. La menor percepción de riesgo soberano abarata las tasas de interés para las operadoras mineras y petroleras que buscan captar capitales internacionales en Santa Cruz y Neuquén.

El impacto directo se traslada a las arcas provinciales mediante un mayor flujo de regalías derivadas de la Inversión Extranjera Directa. Las empresas del sector energético obtienen un margen más amplio para emitir deuda corporativa en los mercados globales, acelerando los plazos de producción.

“El riesgo de incumplimiento de Argentina ha disminuido, ya que la estabilización macroeconómica ha superado la fase inicial de ajuste“, sostuvo la calificadora Moody’s Ratings.

¿Por qué Moody’s cambió la perspectiva a positiva?

La decisión de la agencia responde a la acumulación de superávits fiscales primarios y a la absorción de los pasivos remunerados dentro del sector público. Estos factores fortalecieron la credibilidad del programa económico del Ministerio de Economía y redujeron la volatilidad cambiaria.

Calificación crediticia de emisor: Subió de Caa1 a B3 .

Subió de a . Techo en moneda local: Elevado de B1 a Ba3 .

Elevado de a . Techo en moneda extranjera: Elevado de B2 a B1 .

Elevado de a . Proyección de crecimiento del PIB (2026): 3,4% .

. Proyección de crecimiento del PIB (2027): 3,5%.

La reducción en el rango de incertidumbre política frente a los comicios presidenciales de 2027 actúa como un factor de previsibilidad adicional para los acreedores internacionales del país. (Agencia OPI Santa Cruz)