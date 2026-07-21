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El Gobierno nacional intentó frenar las controversias por los cuestionamientos vertidos sobre el plantel de la Selección Argentina y el reclamo soberano en el exterior. La aclaración oficial buscó desactivar el impacto político de las publicaciones en redes sociales que atribuyeron descalificaciones hacia el capitán del equipo de fútbol.

El vocero de la Presidencia de la Nación, Adrián Ravier, negó en conferencia de prensa haber calificado a la Argentina como un “país bananero” y desmintió objeciones oficiales hacia los futbolistas por exhibir la bandera del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

El funcionario nacional aseguró que sus declaraciones sufrieron una interpretación errónea por parte de diversos medios de comunicación. Durante su alocución, Adrián Ravier sostuvo que sus publicaciones apuntaban a cuestionar la gestión económica del espacio kirchnerista y no el derecho soberano del país sobre el archipiélago austral.

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Según la documentación dada a conocer en la Casa Rosada, el portavoz alineó su postura con los objetivos de política exterior fijados por la administración del presidente Javier Milei. La vocería buscó así reencauzar la narrativa pública respecto al desempeño de la diplomacia argentina en los eventos deportivos de escala global.

Cuestionamientos mediáticos y la postura oficial

“Nunca dije que Argentina es un país bananero, fue una mala interpretación de algunos medios. Señalé que, si lo fuera, no podríamos recuperar Malvinas, y critiqué al kirchnerismo por el daño económico y social causado“, afirmó Adrián Ravier, vocero de la Presidencia de la Nación.

La aclaración oficial procuró poner fin a las especulaciones generadas tras las manifestaciones postpartido sobre la situación económica de la población.

“E insisto con esta otra cosa de que yo le cuestioné a Messi alguna cosa: es falso“, resaltó Adrián Ravier, vocero de la Presidencia de la Nación.

La visibilización del reclamo en el exterior

El funcionario respaldó el trabajo encarado por el canciller de la Nación Argentina, Pablo Quirno, en el marco del despliegue diplomático internacional. De acuerdo con el portavoz de la Presidencia de la Nación, la exposición lograda durante la competencia deportiva permitió situar la demanda territorial en la agenda mediática global.

Adrián Ravier remarcó que un sector de la comunidad internacional tomó conocimiento del diferendo sobre el Atlántico Sur a partir de estas acciones. Desde la Casa Rosada reiteraron que el Poder Ejecutivo no cuestiona las expresiones expresadas por los deportistas. (Agencia OPI Santa Cruz)