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(Por: Rubén Lasagno) – Desde su nacimiento, Encuentro Ciudadano funcionó como un partido con un fuerte componente ético, enfocado en la transparencia y en ser un contrapeso testimonial frente al kirchnerismo y como he dicho en otras columnas, sin duda en la oposición le fue mucho más sencillo mantener discursos absolutos y puristas, sin embargo, al integrar un frente de gobierno, las reglas cambian y para EC las reglas cambiaron significativamente.

El partido provincial creado en el 2007 ,ante el endeudamiento pedido por Claudio Vidal, adoptó una postura política de puro pragmatismo, donde sin duda prioriza la gobernabilidad, la gestión de su aliado (SER) y el sostenimiento de la alianza gobernante por encima de las banderas fundacionales que lo identificaron como un partido que renovaba el aire político provincial y pugnaba por la transparencia.

En sus redes sociales el partido publicó un comunicado para plantear su posición en relación al endeudamiento de los 600 millones de dólares que pretende Claudio Vidal y en su parte núcleo dice: “La provincia atraviesa una situación económica compleja, agravada por la paralización de obras nacionales, la caída de la actividad y el impacto de la recesión sobre los recursos provinciales. En este contexto, el acceso a un financiamiento resulta necesario para sostener la inversión pública, dinamizar la economía y preservar el empleo”.

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Luego EC intenta amortiguar el impacto de su contradicción utilizando su histórico vocabulario institucional, pues al hablar de un “Endeudamiento con transparencia y control social”, el partido busca justificar su acompañamiento argumentando que lo hacen bajo sus propios términos (exigiendo debate en la Legislatura, destinos específicos y mecanismos de control) y pretenden transformar un “cheque en blanco” en una “herramienta fiscalizada“, pero para el ciudadano de a pie o su votante histórico, este matiz técnico se percibe como una simple excusa discursiva para avalar el endeudamiento del gobierno del cual forma parte.

El riesgo político que está asumiendo EC es altísimo, si es que pretende sobrevivir políticamente más allá del 2027 y/o de la suerte de “Por Santa Cruz”. Al defender medidas impopulares o hacer causa común con decisiones cuestionadas del Ejecutivo provincial, el partido erosiona su principal capital político, los pilares de su fundación y consigna de campaña: la superioridad moral y la coherencia anticorrupción.

En la política, cuando un partido que basó su existencia en ser “diferente” comienza a actuar igual que los partidos tradicionales para sostener al gobierno de turno, corre el serio riesgo de alienar para siempre a su núcleo duro de votantes. Esto, en cierta manera, le está pasando a la Libertad Avanza de la mano del presidente Javier Milei, con la contradicción declarada entre lo que proponía con el mensaje “anti-casta y moral” con el cual asumió el gobierno y la acción posterior que planteó ya en el ejercicio del poder.

Por lo tanto el cambio de Encuentro Ciudadano responde a la metamorfosis de pasar de ser un partido de “denuncia y control” a ser un “socio de gestión” y al tomar la decisión de cogobernar, EC ha aceptado pagar el alto precio de la contradicción ideológica.

Para el partido, puede ser un sacrificio necesario en nombre de la “responsabilidad institucional” y “la emergencia económica”; pero desde la perspectiva ciudadana del votante propio, se analiza como una claudicación total de los principios que alguna vez le dieron razón de ser.

Encuentro Ciudadano y la deuda: cuando el pragmatismo le gana a los principios

El frente “Por Santa Cruz” se estructuró como una coalición heterogénea cuyo principal objetivo unificador no era la afinidad ideológica, sino un fin práctico y electoral: quebrar la hegemonía de décadas del oficialismo anterior. Al aliarse con una figura de extracción peronista/kirchnerista como Claudio Vidal, EC aceptó implícitamente que tendría que convivir con lógicas de poder que antes combatía.

En estas coaliciones, los partidos minoritarios suelen terminar mimetizándose con las necesidades del socio mayoritario para no romper el frente. Y eso pasa aquí con el endeudamiento donde el partido de la transparencia se tapa la nariz a la hora de hacer un comunicado de apoyo de este tipo.

Y esto no es casual ni tampoco constituye un fenómeno aislado y/o desconocido. En el año 2023 “Cambia Santa Cruz” de Claudio Vidal comenzó a romper la oposición en Santa Cruz, dividió y atomizó al radicalismo y absorbió partidos como el PRO y Encuentro Ciudadano, que prefirieron ponerse a la sombra de una alianza con un sector claramente de raíz kirchnerista y hoy paga las consecuencias de aquella decisión.

De esta manera hoy vemos que el partido que nació como contracara moral del kirchnerismo hoy justifica el endeudamiento provincial argumentando ‘responsabilidad institucional”. Y esto, también, es todo un síntoma de los tiempos políticos que vivimos en Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)