Técnicos normalizaron el servicio eléctrico general en Ushuaia

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(OPI TdF) – El congelamiento en el sistema de filtrado de aire de la usina estatal bloqueó la sincronización de los equipos secundarios y obligó el recambio de componentes electrónicos.

En Ushuaia, el personal técnico de la Dirección Provincial de Energía (DPE) restableció el servicio eléctrico total luego de una salida de servicio de la turbina Rolls-Royce.

El 20 de julio de 2026, el descenso abrupto de la temperatura congeló el sistema de filtrado de aire de la central estatal.

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La DPE detectó una falla en el sistema de protección del generador que impidió la sincronización automática con los equipos secundarios de distribución.

Las cuadrillas operativas reemplazaron componentes electrónicos y reprogramaron los sistemas mecánicos en las redes de media tensión para normalizar el suministro de forma paulatina.

La Dirección Provincial de Energía comunicó de forma oficial que los sistemas de protección habituales poseen preparación para contingencias climáticas, aunque tipificó el evento meteorológico actual como una situación excepcional. (Agencia OPI Tierra del Fuego)