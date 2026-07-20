Estados Unidos condena a cadena perpetua a Ismael Zambada

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El juez federal Brian Cogan firmó el fallo este lunes en Brooklyn e impuso un decomiso multimillonario al líder del Cártel de Sinaloa, cuya captura previa desató tensiones de soberanía entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Una orden de aseguramiento monetario por 15.000 millones de dólares acompaña la sentencia de cadena perpetua que dictó el juez Brian Cogan contra Ismael “El Mayo” Zambada, codirector del Cártel de Sinaloa. El magistrado de la corte federal de Brooklyn, en Nueva York, selló el destino judicial del ciudadano mexicano de 76 años este lunes 20 de julio de 2026 durante una audiencia matutina. Los reportes de la cadena DW confirmaron que el veredicto inhabilita cualquier opción de libertad condicional para el procesado.

El magistrado estadounidense aplicó la sanción penal tras validar la culpabilidad que el acusado admitió en agosto de 2025 por delitos de crimen organizado. La resolución ubica al líder criminal en la misma condición de reclusión perpetua que afronta su ex socio Joaquín “El Chapo” Guzmán en el sistema penitenciario norteamericano. La detención original ocurrió el 26 de julio de 2024 en un aeródromo de Estados Unidos, luego de una maniobra de entrega que el sentenciado calificó como una trampa coordinada por un aliado de su propia organización.

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El fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., ratificó la postura del gobierno norteamericano tras conocer el dictamen judicial. El funcionario judicial afirmó textualmente que el acusado “pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino”. La fiscalía general descartó aplicar la pena de muerte debido al acuerdo de culpabilidad alcanzado con la defensa del imputado el año pasado.

Las derivaciones de este caso impactan de forma directa en la seguridad pública mexicana y en las relaciones internacionales de la región:

La disputa por el control de la estructura criminal provocó una guerra interna que causó 2.000 muertos debido a los enfrentamientos entre las facciones de los herederos de Zambada y los hijos de Guzmán.

debido a los enfrentamientos entre las facciones de los herederos de Zambada y los hijos de Guzmán. El origen de la captura generó un diferendo diplomático abierto entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , y el mandatario estadounidense, Donald Trump .

, y el mandatario estadounidense, . Una exhibición pública del FBI que incluyó la aeronave utilizada en el traslado del capo incrementó los reclamos de la cancillería mexicana sobre operaciones encubiertas no autorizadas en su territorio.

Los datos financieros difundidos por el diario Milenio detallan que la incautación multimillonaria equivale a la estimación oficial de la fortuna ilegal acumulada por el jefe criminal. La cadena informativa internacional RFI reportó que las sospechas de una intervención encubierta de agencias estadounidenses en suelo extranjero continúan bajo análisis oficial. El proceso penal concluye así con el descabezamiento definitivo de la estructura histórica del narcotráfico transnacional. (Agencia OPI Santa Cruz)