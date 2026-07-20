Chile decreta estado de catástrofe por temporal en el norte

- Publicidad -

El gobierno chileno restringió las libertades de locomoción en Coquimbo y Huasco tras registrarse cinco fallecidos, cuatro desaparecidos y 150.000 usuarios sin energía eléctrica debido a precipitaciones que no se veían desde hace dos décadas.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró el lunes 20 de julio de 2026 el estado de excepción constitucional de catástrofe en la Región de Coquimbo y en la Provincia de Huasco, jurisdicción de Atacama, para movilizar al ejército y agilizar fondos de emergencia. La disposición legal responde al devastador temporal de lluvia iniciado el 15 de julio que provocó al menos 5 muertos y 4 desaparecidos en el norte del territorio. Reportes difundidos por el sitio de noticias RFI confirmaron que la medida restringe de forma inmediata la libertad de locomoción ciudadana.

Las gobernaciones provinciales enfrentan el aislamiento geográfico de casi 100.000 personas debido al desborde de ríos y el bloqueo de rutas conectoras. Las precipitaciones anormales transformaron los caminos en lodazales, afectando directamente a unos 2.200 damnificados que perdieron sus bienes materiales. Las regiones desérticas afectadas carecen de preparación estructural para este tipo de eventos meteorológicos extremos.

- Publicidad -

A unos 460 km al norte de Santiago, la población urbana padece la falta simultánea de prestaciones esenciales. Las inundaciones, el barro acumulado y los daños en las líneas de alta tensión interrumpieron por completo el suministro de agua potable en las comunas principales.

El viceministro del Interior de Chile, Máximo Pavez, afirmó ante los medios que “lo que llueve generalmente en un mes llovió en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas”. A su vez, Arnaldo Zúñiga, especialista de la Dirección Meteorológica de Chile, sostuvo ante la agencia AFP que el país no registraba un frente de mal tiempo tan extendido desde hace dos décadas.

El recuento de daños materiales escala a nivel nacional según los reportes sectoriales:

Unos 150.000 personas permanecen sin suministro de electricidad, conforme a los registros publicados por el Ministerio de Energía en su cuenta oficial de la red social X.

permanecen sin suministro de electricidad, conforme a los registros publicados por el en su cuenta oficial de la red social X. El sistema de saneamiento colapsó luego de que la infraestructura resultara dañada, forzando la evacuación del personal operativo, según argumentó Andrés Nazer , gerente regional de la firma Aguas del Valle .

, gerente regional de la firma . Decenas de terminales marítimas operan bajo restricciones preventivas desde la semana pasada por ráfagas de viento que superaron los 100 km/h y fuertes marejadas en el litoral.

La reactivación de los distritos mineros y agrícolas del norte chileno dependerá de los trabajos viales que ejecutan las brigadas estatales bajo control de las fuerzas armadas. (Agencia OPI Santa Cruz)