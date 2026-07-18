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(Por: Rubén Lasagno) – El Ministro de Energía y Minería de Santa Cruz Jaime Álvarez hizo declaraciones en un medio radial de Caleta Olivia y juntamente con el conductor del programa, plantearon prácticamente “un futuro de ensueño” en la actividad petrolera de zona norte, hablando y resaltando la patriada de la empresa CGC de Eduardo Eurnekian, que proyecta la perforación de 31 pozos, casi como una panacea que va a resolver la desocupación en la región, cuando en realidad y tal como le aportan las fuentes de la actividad en zona norte a las que tuvo acceso OPI Santa Cruz, es parte del compromiso de inversión que tiene CGC desde hace dos años, incumplido hasta el momento y está dentro de las obligaciones planificadas que asumió la petrolera.

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Lo interesante de escuchar esta entrevista, sin duda dirigida por el conductor del programa para establecer el mensaje esperanzador de que la actividad vuelve a reactivarse en la región en medio de la devastación que produjo la salida de YPF, desordenada, ilegal y con sombras de complicidad oficial con la petrolera estatal, es que ambos (entrevistador y entrevistado) pintan una realidad inexistente en zona norte, donde hay cientos de trabajadores petroleros en sus casas y la desocupación del sector ha deprimido fuertemente el mercado en aquellas localidades que viven de la actividad petrolera y hasta se registran desocupados del sector que retiran el bolso de comida en la municipalidad de Las Heras, como hemos informado en otras oportunidades. De esto, ni el conductor ni el entrevistado dijeron nada.

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Pero de lo que tampoco hablaron en esa entrevista, es de un hecho ambiental gravísimo en el que incurre la empresa CGC en esta “embestida patriótica” de perforar 31 pozos, los cuales además de ser una obligación pactada y postergada desde hace dos años, se está llevando a cabo vulnerando todas las leyes, reglamentaciones y resoluciones del propio Ministerio de Energía y de medio ambiente por cuanto, los desechos petroleros, van a ser volcados directamente en el suelo, tal como lo anunciamos que sucedería, en un informe de OPI Santa Cruz, donde describimos que por razones de costos CGC abandonaba el sistema de “Locación Seca” (que explicaremos más adelante) e inicia la deposición de los residuos en “piletas a cielo abierto”, prohibidas por ley desde el año 2007.

Nada de esto podría hacer CGC sin la complicidad del Ministerio, control ambiental, el sindicato de petroleros y en definitiva la complicidad del gobierno provincial.

Todo al suelo, más rápido y barato

Los tres pozos a perforar en Piedra Clavada Sur (cercana a Las Heras) por parte de CGC son los pozos Pc 4031, Pc 4032, Pc 4033 desde los cuales mandarán el petróleo a la Batería 302 y las fotos que nos proveyó las fuentes que trabajan en el lugar, ilustran la apertura de enormes piletas (que estas altura ya están terminadas) con las cuales CGC reactiva un procedimiento de desechos que está prohibido por leyes ambientales como es abrir piletas a cielo abierto en la tierra. Y precisamente desde el año 2007 está vigente una resolución de Medio Ambiente que proíbe expresamente tirar en piletas de tierra los fluidos de perforación petróleo, agua contaminada, químicos, los lodos etc.

Para evitar esto, es que se implementó en Santa Cruz lo que se denominó “Locación seca”, por lo cual todo lo que devuelve la zaranda a medida que va perforando, transformado en lo que se denomina “lodo de perforación”, lo cual resulta en un compuesto de barro, agua petróleo, químicos, etc se recoge en otro extremo para análisis de los geólogos en esta primera fase de apertura de un pozo y el residuo debe ir a contenedores especiales que luego son transportados para su procesamiento posterior.

Así abre CGC los piletones a cielo abierto para verter deshechos petroleros ante la indiferencia (¿complicidad?) de la Secretaría de Ambiente de Santa Cruz

En Piedra Clavada Sur la empresa CGC no implementa el costoso tratamiento denominado “Locación seca”, lo hace más práctico, más rápido y barato tira todo al suelo en piletones a cielo abierto sin ninguna protección: (malla geotérmica) y exponiendo a las aves y fauna de la región a caer en una trampa mortal que hace 20 años el propio Estado provincial decidió eliminar de la superficie de Santa Cruz y hoy permite que CGC, vulnere, desconozca, incumpla y transgreda, sin ningún tipo de límites, más que el de ahorrar plata en detrimento del medio ambiente provincial.

Recordemos que el riesgo ambiental esta claramente tipificado por las leyes en tres niveles: 1, 2 y 3 y en esta clasificación la actividad petrolera ocupa el lugar 3, el de más alto riesgo. Teniendo en cuenta que toda empresa está obligada a realizar el EIA (Estudio de Impacto Ambiental), es obvio que la provincia tampoco le exige a la petrolera socia y amiga, el respectivo estudio donde especifique cuál es la metodología que usará para los desechos de la industria.

Obviamente que ahora se entiende lo que ya mencionamos en otro informe, cuando uno de los operadores de la empresa nos relató que CGC hace dos años presentaron un proyecto para perforar con agua de producción, lo cual está terminantemente prohibido por ley y ahora vuelven con el sistema de “pileta seca”, un proceso retrógrado de desechar residuos industriales del petróleo, con la anuencia y el conocimiento del propio Ministro de Energía Jaime Álvarez que resalta “lo positivo” de las 31 perforaciones de CGC, pero no habla del nivel criminal de contaminación que la empresa utiliza para deponer sus residuos.

El procedimiento que abandonó CGC

El procedimiento que desde el año 2007 sustituyó al actual de “pileta seca” al cual volvió la petrolera CGC, es el denominado de “locación seca” (también conocido como perforación sin piletas o de circuito cerrado) el cual es un estándar de gestión ambiental moderno que revolucionó la forma en que la industria petrolera maneja sus residuos. En provincias con ecosistemas frágiles y normativas ambientales estrictas como Santa Cruz, este sistema es fundamental; al menos lo rea hasta ahora en la que CGC retrocedió en el tiempo y en el cuidado del ambiente.

En lugar de usar el suelo como basurero, como es el caso de la práctica con las piletas a cielo abierto, en el sistema de “locación seca” todo el manejo de fluidos y desechos ocurre dentro de un circuito cerrado de acero (contenedores metálicos y camiones) y no en la superficie del suelo como sucedía hasta el año 2007. El proceso consta de etapas claves como el circuito cerrado de lodo, la separación mecánica y control de sólidos, el reciclaje de los componentes líquidos, el acopio seguro en la denominada “parte seca” y el tratamiento final que incluye el procesamiento de los lodos.

CGC decidió saltearse todo este costosísimo proceso, ahorrar plata y tirar todo al suelo de zona norte, como en las mejores épocas cuando YPF dejaba miles de piletones cenagosos tapados con piedra y tierra, que aún son parte del enorme pasivo ambiental que Santa Cruz padece por la inoperancia, la falta de conciencia social-ambiental, la complicidad gubernamental, el desinterés de diputados, concejales e intendentes y fundamentalmente la falta de justicia, que sobre todas las cosas, debiera ser el ordenador de todas estas atrocidades ambientales que seguimos viviendo en Santa Cruz y nadie tiene en cuenta y gran parte de los medios de comunicación callan o no les interesa, por razones estrictamente económicas o políticas. (Agencia OPI Santa Cruz)