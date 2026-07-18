Un fallo judicial frena el encuentro político de Milei en Brasil

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El magistrado Alexandre de Moraes canceló la autorización para el encuentro bilateral programado en Brasilia. La resolución impone un bloqueo estricto a las reuniones partidarias del ex jefe de Estado durante el proceso electoral.

El Tribunal Superior Federal de Justicia de Brasil endureció las condiciones de detención domiciliaria de Jair Bolsonaro, ex presidente de la República Federativa de Brasil. La medida judicial anula de forma automática la posibilidad de que Javier Milei, presidente de la República Argentina, concrete una reunión de alineamiento partidario con el ex mandatario en el territorio vecino.

El juez federal Alexandre de Moraes desestimó la solicitud excepcional presentada por los abogados defensores del dirigente brasileño, quienes pretendían obtener una autorización especial para el encuentro. La audiencia técnica determinó la vigencia de restricciones absolutas sobre la residencia del imputado de cara a la agenda prevista para la última semana de julio de 2026 en la capital administrativa de Brasilia.

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La disposición del magistrado establece un marco punitivo estricto por un período de 30 días, lapso durante el cual el sancionado solo podrá mantener contacto directo con su equipo de médicos, profesionales de la fisioterapia y patrocinantes legales. Las reuniones con motivaciones políticas permanecerán suspendidas de manera taxativa hasta la finalización formal de la campaña electoral en curso dentro de la jurisdicción brasileña.

Restricciones familiares y aislamiento residencial

La resolución judicial extendió el cerco de aislamiento hacia el núcleo familiar directo del ex jefe de Estado. Dentro del paquete de medidas restrictivas, la máxima autoridad de la causa determinó que su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, sufrirá un veto absoluto de ingreso a la propiedad por un término perentorio de tres meses, impidiendo cualquier tipo de asesoramiento presencial.

La decisión técnica busca neutralizar la capacidad de influencia operativa de la coalición opositora en el desarrollo de los comicios.

La defensa legal argumentó que el encuentro internacional no interfería con las disposiciones previas del juzgado penal, pero la argumentación careció de sustento ante el criterio preventivo aplicado por la fiscalía y el tribunal de alzada. Los controles de ingreso a la finca residencial se reforzarán mediante de auditorías de las fuerzas de seguridad federales para certificar la identidad de cada concurrente autorizado.

El antecedente penal por el intento de quiebre institucional

El origen de las severas condiciones de confinamiento se remonta a la sentencia dictada en septiembre de 2025. En ese período, la justicia ordinaria condenó a Jair Bolsonaro a una pena de 27 años de prisión de ejecución efectiva, tras comprobarse su responsabilidad directa en el diseño de un mecanismo ilegal para perpetuarse en la conducción del Palacio del Planalto.

El esquema delictivo intentó revertir los resultados de la votación soberana.

Las investigaciones judiciales demostraron las maniobras conspirativas desplegadas tras la derrota electoral sufrida en los comicios generales de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil. La firmeza de la condena previa fundamenta la rigidez de las medidas accesorias aplicadas por el órgano jurisdiccional para evitar distorsiones en el escenario político regional. (Agencia OPI Santa Cruz)