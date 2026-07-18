Venezuela registra 5.069 muertos por el doble sismo

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El Parlamento constató que 21.235 damnificados permanecen en refugios provisorios. Paralelamente, el sector privado solicitó la suspensión temporal de impuestos y la entrega de certificados digitales habitacionales para acelerar las obras.

Un total de 5.069 personas fallecidas consolidó el balance oficial provocado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter ocurridos el 24 de junio en Venezuela. El diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, difundió la actualización de la cifra a través de su cuenta en la red X, superando el reporte previo de 4.930 víctimas fatales confirmadas en el territorio sudamericano.

Los registros de la plataforma online Desaparecidos Terremoto Venezuela contabilizan 29.894 personas sin localizar; una cifra estable desde hace una semana. Las carteras gubernamentales asisten actualmente a 21.235 ciudadanos distribuidos en 107 campamentos provisorios, mientras calculan en 17.907 los individuos desprovistos de vivienda tras canalizar ayuda humanitaria hacia 128.324 familias afectadas.

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Desde el epicentro de la emergencia, el estado La Guaira figura como la demarcación territorial con mayor impacto estructural tras reportar 1.331 réplicas; destaca la del 10 de julio por registrar una magnitud de 3,9. El gobernador José Alejandro Terán notificó mediante la señal de Venezolana de Televisión la inspección de 2.400 inmuebles bajo un sistema técnico de semáforos.

Los datos oficiales de la comisión presidencial determinaron que el 49% de las estructuras resulta habitable y el 28% obtuvo luz amarilla por reparaciones pendientes de mampostería. El 22% restante permanece en semáforo rojo bajo estudios de reforzamiento o reubicación definitiva; mediciones que abren un margen técnico de revisión.

Alrededor de 20 torres residenciales comenzaron su rehabilitación en el sector Brisas de Maiquetía para acondicionar 600 departamentos dañados. Las labores permitirán el retorno seguro de 659 familias que totalizan 3.041 personas cuyos hogares no presentan fallas estructurales principales.

En el plano de las relaciones exteriores, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, evaluó los mecanismos de cooperación internacional junto a Hadja Lahbib, comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis. La funcionaria local declaró al diario El Universal su agradecimiento por la oportuna activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil para la fase de respuesta inmediata.

Una delegación internacional encabezada por Anne Lemaistre, directora de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana y representante para Cuba, República Dominicana y Haití, inspeccionó la Universidad Central de Venezuela, declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. El Ministerio de Comunicación e Información reportó la fiscalización sobre la Plaza del Rectorado, la Plaza Cubierta, el Aula Magna y la Biblioteca Central. El embajador permanente del país ante el organismo, Ernesto Villegas, coordinó las fases de recuperación integral temprana.

Gustavo García Carrasquero, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, planteó a la Agencia Venezolana de Noticias la entrega directa de subsidios habitacionales mediante certificados digitales para los damnificados. El gremio propuso integrar una comisión técnica con ingenieros y universidades; también exigió actualizar normas de diseño, la exoneración tributaria de inmuebles, la supresión temporal del IVA de materiales nacionales, arancel cero para maquinaria pesada y la reducción del encaje legal ante el Banco Central de Venezuela y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. (Agencia OPI Santa Cruz)