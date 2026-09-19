Policía de Chubut diplomó a 50 efectivos en Suicidología

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(OPI Chubut) – El cursado demandó seis meses de instrucción académica bajo la órbita de dos dependencias internas de la fuerza provincial, con el fin de intervenir ante alteraciones conductuales y riesgos dentro del personal de seguridad.

Un total de cincuenta efectivos de la Policía del Chubut completó la primera Diplomatura en Suicidología, según se informó de manera preliminar mediante un reporte institucional emitido en la provincia. La medida situó a la fuerza de seguridad como la primera institución policial de la Argentina en certificar a sus cuadros operativos en prevención del suicidio.

El programa formativo demandó seis meses de instrucción y se estructuró a partir del trabajo conjunto entre el Equipo Técnico Interdisciplinario, dependiente de la Dirección de Acción Social, y el Área Formación Continua, correspondiente a la Dirección de Formación y Capacitación Policial.

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La capacitación técnica fijó lineamientos operativos para que el personal logre “reconocer señales y rasgos de alarma en sus propios compañeros, identificar cambios de conducta que puedan requerir atención y contar con herramientas para actuar de manera temprana ante una posible situación de riesgo”.

Los agentes instruidos intervendrán para activar “los protocolos institucionales de asistencia inmediata, dando intervención a los equipos profesionales correspondientes y favoreciendo un abordaje responsable y oportuno”. El comunicado oficial no especificó partidas presupuestarias afectadas al dictado ni plazos de convocatoria para nuevas cohortes formativas. (Agencia OPI Chubut)