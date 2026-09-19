Diego Santilli minimizó la disputa con Patricia Bullrich

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La Casa Rosada descartó fricciones legislativas por partidas presupuestarias mientras oficializó la desvinculación de personal en la residencia presidencial de Olivos, cuyo control operativo quedó bajo la órbita directa de Casa Militar.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, intervino en la disputa interna del oficialismo al desestimar los reclamos de la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, originados por el debate del Presupuesto 2027 y la quita de actualizaciones para prestadores de discapacidad. La respuesta oficial combinó ironía sobre expresiones públicas de la legisladora con la confirmación de cesantías en la residencia de Olivos.

Santilli calificó como “divertido” el registro audiovisual donde la senadora entona una obra de Lali Espósito desde su despacho, restando gravedad al distanciamiento político. El funcionario sostuvo que “estuvo muy bien” y consideró oportuno asimilar la difusión del material con liviandad. Esta postura coincidió con la manifestada por el presidente Javier Milei, quien definió como una “tontería mayúscula politizar el arte” tras admitir que escuchó creaciones de la cantante y resultaron de su agrado.

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El cuestionamiento de fondo comprende las críticas que Bullrich dirigió al ministro de Economía, Luis Caputo, ante la eliminación no comunicada del esquema de actualización automática para el sector de discapacidad. La jefa de bancada afirmó: “Siento que me toman de tonta”. Frente a esta acusación, el ministro coordinador replicó que los debates se procesan en la mesa de trabajo de los martes, donde señaló que la senadora se retiró antes de la finalización del último encuentro.

En el plano de la gestión estatal, Santilli convalidó la desvinculación de al menos 12 empleados en la Quinta de Olivos bajo el argumento de una “decisión política”. La medida provocó el repudio inmediato de la Asociación Trabajadores del Estado, entidad gremial que declaró el estado de alerta ante las bajas de personal ejecutadas en el predio presidencial.

El esquema operativo de la residencia pasará a control de la Casa Militar, estructura dependiente de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Fuentes de la administración nacional fundamentaron el endurecimiento de la seguridad en la detección de presuntas “filtraciones” y en las previsiones protocolares destinadas a la futura visita del Papa León XIV. (Agencia OPI Santa Cruz)